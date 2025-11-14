Слушали, но не услышали: как намек регулятора разогнал кредитный бум. Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России ошибся в коммуникации в начале 2024 года.

Иногда одно неосторожное слово Центробанка стоит дорого. Глава Банка России Эльвира Набиуллина публично признала промах в коммуникации, который пришелся на начало прошлого года.

В начале 2024 года ЦБ поднял ставку до 16%. При этом регулятор допустил, по словам Набиуллиной, ошибку в подаче информации. Он обозначил, что политика жесткая, инфляция будет снижаться, а вслед за ней — и ключевая ставка.

Рынок выхватил из этого сообщения только приятную часть. Все услышали твердое обещание снижать ставку, но пропустили мимо ушей важное условие — «если будет снижаться инфляция». В итоге сложились завышенные ожидания быстрого смягчения.

Бизнес начал активно брать кредиты по плавающим ставкам, рассчитывая на скорейшее падение процентов. Кредитная активность взлетела до высоких темпов. Получилось, что сам сигнал о возможном будущем смягчении подстегнул спрос, который мог этому самому смягчению помешать.

Набиуллина подчеркнула: для Центробанка важны не только сами решения по ставке, но и то, как он их объясняет. Теперь регулятор тщательнее выверяет каждое слово, анализируя последствия своих заявлений.