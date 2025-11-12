MAX, мессенджер, бизнес, предприниматели, онлайн-продажи, чат-боты

Российский мессенджер MAX начал превращаться в платформу для бизнеса. Теперь в нем можно не только общаться, но и продавать товары, автоматизировать общение с клиентами и вести корпоративный блог.

Чтобы подключиться, компании должны быть зарегистрированы на МСП.РФ или иметь свое приложение в магазине RuStore.

Для них подготовили три основных инструмента. Первый — мини-приложения для прямых продаж внутри мессенджера. Второй — чат-боты, которые будут автоматически отвечать на типичные вопросы клиентов, разгружая живых операторов. Третий — возможность создать официальный канал компании для публикации новостей и рекламы продуктов.

Партнерская платформа MAX работает не с нуля. Ее тестировали две недели — тогда подключиться могли только компании с приложениями в RuStore. За это время к платформе присоединились больше пяти тысяч организаций. Теперь аудиторию расширили до 700 тысяч юридических лиц.