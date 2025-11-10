То, что не заметили Аристотель и Ньютон, нашли с помощью современных технологий. Биологи обнаружили у хамелеонов зрительные нервы необычной формы, которые объясняют их способность смотреть в разных направлениях.

Загадка независимого движения глаз хамелеонов тысячелетиями занимала ученых. Современные технологии позволили найти простое, но элегантное решение этой головоломки.

Хуан Даса из университета Сэма Хьюстона (Sam Houston State University, США) сравнивает глаза хамелеонов с камерами видеонаблюдения. Они действительно вращаются во всех направлениях, причем каждый глаз работает автономно. Но когда ящерица замечает добычу, оба глаза фокусируются на цели для точного броска языка.

Ключевую находку сделали почти случайно. Эдвард Стэнли из музея естественной истории Флориды (Florida Museum of Natural History's) заметил на снимках компьютерной томографии необычно извитые зрительные нервы у крошечного листового хамелеона. Структура напоминала спиральный телефонный шнур — ничего подобного у других ящериц нет.

Исследователи сначала не поверили своим глазам. Хамелеонов изучают со времен Аристотеля, как могла ускользнуть такая деталь? Даса признается: его удивила не столько анатомия, сколько то, что ее не замечали две тысячи лет.

Древнегреческий философ вообще ошибался — считал, что у хамелеонов нет зрительных нервов. Мол, глаза соединены с мозгом напрямую. В XVII веке римский врач Панароли поправил его, но тоже не разглядел главного: нервы не перекрещиваются, как у большинства животных, а образуют эти причудливые петли.

Именно такая конструкция позволяет глазам двигаться независимо. Нервы не натягиваются и не ограничивают движение, сколько бы хамелеон ни вращал глазными яблоками. Простое инженерное решение, до которого природа додумалась миллионы лет назад.

Ученым пришлось поднять архивы на французском, итальянском и латыни, чтобы убедиться в новизне открытия. Оказалось, все предыдущие исследователи действительно проходили мимо этой особенности. Технологии помогли увидеть то, что веками было прямо перед глазами.

«Эти гиганты, которых мы цитировали — Ньютон, Аристотель и другие — тысячелетиями восхищали естествоиспытателей, — сказал Стэнли. — Захватывающе быть теми, кто делает следующий шаг на долгом пути к пониманию того, что же происходит с хамелеонами на Земле».