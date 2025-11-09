Армия США объявила о планах закупить до миллиона беспилотников в течение ближайших двух-трех лет.

Пентагон кардинально меняет подход к беспилотникам. Если раньше их считали штучным оборудованием, то теперь планируют закупать массово — как патроны или гранаты.

Министр армии США Дэн Дрисколл в интервью Reuters заявил: военные рассчитывают приобрести не менее миллиона дронов за два-три года. Речь идет о разных типах — от небольших FPV-дронов до ударных аппаратов большой дальности.

Причина такого решения — признание своего отставания. Армия США откровенно говорит: они не успевают за мировыми трендами в оснащении подразделений беспилотниками. Особенно это касается малых дронов, которые могут нести оружие.

Украинский конфликт стал переломным моментом. Именно там массово применяют дроны-камикадзе и аппараты для сброса боеприпасов. Американские военные увидели: будущее за такими технологиями.

Дрисколл прямо говорит о смене парадигмы. Раньше беспилотники считали сложной техникой, почти авиацией. Теперь их планируют рассматривать как расходные материалы. Примерно как ракеты или снаряды. Причем планы Пентагона выходят за рамки простых закупок. Военные хотят создать устойчивую производственную цепочку. Чтобы в случае конфликта промышленность могла быстро выпускать нужное количество дронов.

Уже в июле Пентагон объявил о новой стратегии. Ее цель — ускорить внедрение беспилотников во всех родах войск. Особенный упор сделают на аппараты с оружием.

При этом детали пока туманны. Неясно, какие именно модели дронов будут закупать, кто станет производителем и как распределят технику между подразделениями.