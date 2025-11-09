Спирт в бензобак: как Минфин хочет решить проблему с топливом. Минфин подготовил поправки, которые убирают акциз на технический спирт при производстве бензина АИ-92. Это должно помочь заводам увеличить выпуск топлива.

В Минфине придумали, как заставить нефтезаводы делать больше бензина. Чиновники предлагают просто не брать с них деньги за спирт, который добавляют в топливо.

Суть предложения проста: производители бензина АИ-92 больше не будут платить акциз за денатурированный этиловый спирт. Но есть условие — льгота только для заводов, у которых есть свидетельство на переработку нефти.

Зачем это нужно? Источники поясняют: сейчас делать бензин со спиртом невыгодно. После отмены акциза он станет рентабельным. Это страховка на случай, если бензина на рынке снова начнет не хватать.

Ранее вице-премьер Александр Новак уже говорил о таких планах. Он рассчитывал, что отмена акциза даст дополнительно 100 тысяч тонн бензина в месяц. По его словам, это позволит перенаправить на внутренний рынок часть продукции, которая сейчас уходит на экспорт.