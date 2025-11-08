Китайская компания Insta360 вручила нескольким сотрудникам 21 золотую клавишу для клавиатуры в честь Дня программиста. Самой ценной стала пробельная клавиша весом 35 граммов.

Нескольким сотрудникам компании подарили 21 золотую клавишу. Среди них была клавиша пробела весом 35 граммов — ее текущая стоимость достигает 45 тысяч долларов.

Эта акция стала частью корпоративной традиции. За все годы сотрудники получили от компании 55 золотых кейкапов. Стоимость таких подарков выросла более чем в два раза из-за роста цен на золото.

Ранее, в июле, компания отпраздновала десятилетие. Тогда все работники и стажеры получили «золотые коробки» с наклейками из чистого золота.

Производитель 360-градусных камер Insta360 известен в китайской IT-индустрии как «золотая фабрика». Компания также дарит сотрудникам золотые монеты по особым случаям, например, при вступлении в брак.