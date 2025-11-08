Российская лазерная система LazerBuzz теперь справляется с FPV-дронами всего за полсекунды.

Полсекунды — именно стремя времени теперь требуется лазерной установке, чтобы обезвредить вражеский дрон. Новая система работает полностью автоматически.

В рамках проекта «Посох» провели успешные испытания лазерного комплекса LazerBuzz. Ключевое новшество — автоматический режим, при котором система самостоятельно обнаруживает цель и нейтрализует ее за 0,5 секунды.

Разработчики создавали эту установку для защиты приграничных территорий и критической инфраструктуры от атак беспилотников. По их словам, лазерная технология становится практичной альтернативой системам РЭБ, которые не всегда справляются с современными FPV-дронами.