Правительство Японии рассматривает возможность введения талонов на рис для поддержки населения на фоне резкого роста цен.

Япония, возможно, скоро вернется к практике, которую многие считали забытым пережитком прошлого. Речь идет о талонах, но на сей раз — на главный продукт национального стола.

Идею продвигает новый министр сельского хозяйства Норикадзу Судзуки. Он обрушился с критикой на прежнее руководство, которое для сдерживания цен распродавало государственные запасы. Судзуки называет такой метод грубым вмешательством. По его мнению, стоимость риса должен определять рынок, а не чиновники.

При этом нагрузка на граждан становится реальной проблемой. Всего за год-два цена стандартной пятикилограммовой упаковки риса подскочила до 4000 иен. Иначе говоря, японцы теперь платят за него почти вдвое больше. Особенно тяжело приходится молодым родителям и пенсионерам с их скромными бюджетами.

Производители риса, кстати, полностью поддерживают министра. Для них искусственное сбивание цен государством всегда было головной болью. Теперь же власти ищут компромисс: не мешать рынку, но помочь конкретным людям. В итоге и родилась идея введения талонов на продукты. Их можно будет обменять не только на рис, но и на другие базовые продукты. Окончательное решение по «рисовым купонам» правительство Санаэ Такаичи примет в рамках нового пакета экономических мер.