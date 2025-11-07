Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
General Atomics представила ударный беспилотник Gambit 6 для точечных ударов и РЭБ
Компания General Atomics Aeronautical Systems представила новый беспилотный летательный аппарат Gambit 6. Система предназначена для точных ударов по наземным целям, радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Поставки международным заказчикам начнутся в 2027 году.

На Международной истребительной конференции в Риме американцы показали новый беспилотник. Аппарат обещает изменить подход к ведению боевых действий.

Gambit 6 — это модульная система на базе общей платформы Gambit Core. Конструкция позволяет использовать до 70% унифицированных компонентов, что удешевляет производство и упрощает обслуживание. Внутренний отсек вооружения снижает радиолокационную заметность и вмещает высокоточные боеприпасы типа GBU-53/B StormBreaker.

Аппарат оптимизирован для работы в условиях сильного противодействия ПВО. Он способен выполнять задачи подавления вражеской противовоздушной обороны, наносить глубокие удары и вести радиоэлектронную борьбу. Открытая архитектура авионики позволяет быстро менять программное обеспечение и наборы оборудования.

Производство развернут на заводе в Калифорнии, где уже выпускают более 100 беспилотников ежегодно. Для европейских заказчиков с 2029 года планируют локализованную сборку — вероятно, в Германии.

Gambit 6 пополнил линейку, где уже есть разведывательные (Gambit 1), воздушные (Gambit 2) и учебные (Gambit 3) модификации. Ранее на базе Gambit 2 создали YFQ-42A — беспилотный ведомый с ИИ для сопровождения истребителей F-35.

Компания отмечает растущий интерес к подобным системам в Европе. Новый дрон представлен как раз когда несколько стран объявили о планах закупки ударных беспилотников. На рынке США ему составят конкуренцию разработки Boeing, Lockheed Martin и Anduril.

Система спроектирована для совместной работы с пилотируемой авиацией. Архитектура связи позволяет координировать действия в смешанных группах — это снижает риски для пилотов в сложных миссиях.

#сша #военные технологии #беспилотник #general atomics #ударный дрон #gambit 6
Источник: armyrecognition.com
