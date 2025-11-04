10 ноября 2025 года Toyota планирует представить девятое поколение Hilux

Toyota представила публике первый официальный ролик с новым Hilux, который дебютирует через неделю.

Таиландское подразделение Toyota выпустило видео, где впервые показано, как будет выглядеть новый Hilux.

Передняя часть грузовика выглядит совершенно по-другому. Фары стали уже и острее по форме. Дизайнеры изменили рельеф капота и увеличили воздухозаборники в бампере. Крупный шильдик «TOYOTA» на решетке сразу бросается в глаза.

Сбоку автомобиль сохраняет узнаваемые черты. Остается кузов с двойной кабиной, выраженные колесные арки и характерные дуги. Задние фонари приобрели более угловатую форму с современной светодиодной графикой. Дверь багажного отделения теперь включает интегрированный спойлер.

Техническая база останется прежней. Пикап будет построен на модернизированной версии платформы IMV, которая используется с 2015 года и представляет собой лестничную раму. Toyota не стала переходить на новейшую архитектуру TNGA-F, как у Tacoma или Land Cruiser. При этом инженеры доработали шасси и добавили более эффективные системы помощи водителю.

В отношении силовых агрегатов серьёзных изменений не предвидится. Скорее всего, основным двигателем останется хорошо знакомый 2,8-литровый турбодизель. В Австралии компания уже подала документы на снятие с производства младших двигателей — 2,4-литрового дизеля и 2,7-литрового бензинового мотора. Это косвенно подтверждает, что фокус сместится на старший дизель. В будущем линейку планируют расширить гибридными и электрическими версиями.

Все технические детали, цены и комплектации станут известны 10 ноября. Новому Hilux предстоит конкурировать с Ford Ranger, Volkswagen Amarok и набирающими силу китайскими пикапами.