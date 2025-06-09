Снижение ключевой ставки само по себе не способно резко обвалить рубль, считают аналитики. Однако переход к более мягкой политике может ослабить поддержку национальной валюте.

Курс рубля в последние месяцы демонстрировал уверенное укрепление на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Однако вопрос устойчивости национальной валюты остается открытым — особенно в условиях намечающегося смягчения ставки Центробанком.

Решение Банка России впервые с 2022 года снизить ключевую ставку с 21 до 20 процентов, по мнению аналитиков, не несет прямых угроз для рубля. Однако дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики способно изменить ситуацию.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, если регулятор в июле снизит ставку до 19% и при этом даст сигналы о продолжении курса на послабление, это может ослабить позиции рубля. Пока текущий уровень ставок по-прежнему обеспечивает поддержку валюте, но пространство для маневра ограничено.

По мнению Потавина, снижение ставки до уровня ниже 19% повысит интерес бизнеса и населения к валютным вложениям. Это усилит давление на рубль. Он ожидает, что при ослаблении рубля до 90–93 руб./$ спрос на иностранную валюту со стороны инвесторов и компаний возрастет.

Сейчас официальный курс рубля к доллару за месяц укрепился на 3,4%, а с начала года — на 22%. Это во многом связано с высокими ставками, которые стимулируют граждан и бизнес удерживать средства в рублях.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также связывает текущее укрепление с жесткой политикой регулятора. Она заявила, что краткосрочные факторы — такие как сезон дивидендных выплат — могут влиять на курс, но не определяют долгосрочный тренд.

Тем не менее, экономисты сходятся во мнении, что смягчение ставки должно быть осторожным. Валерий Вайсберг из ИК «Регион» подчеркивает, что бизнес вряд ли почувствует существенную поддержку от снижения ставки на один процентный пункт. При этом склонность населения к сбережениям и замедление ВВП продолжают сдерживать рост экономики.

Экономист Виктор Тунев отмечает, что, несмотря на номинальное снижение ключевой ставки, реальная ставка — с учетом инфляции — фактически выросла. Это означает, что условия кредитования остаются жесткими. Компании с высокой долговой нагрузкой продолжают испытывать давление, так как старые займы перекрываются новыми, но уже на менее выгодных условиях.

В то же время глава подкомитета «Деловой России» Алексей Лазутин указывает, что даже небольшое снижение ставки дает бизнесу пространство для финансового маневра — особенно в условиях роста издержек и инвестиционных затрат.

По прогнозам Потавина, в июне курс доллара будет колебаться в пределах 78–84 руб., евро — 88–92 руб., юаня — 10,9–11,3 руб. До конца года доллар может вырасти до 95 руб., при этом диапазон по юаню составит 10,6–11,5 руб., по евро — 87–95 руб.

Ставка до конца года, по оценкам аналитиков, может опуститься до 16–18%. В зависимости от инфляции и общего фона некоторые эксперты допускают и более радикальное снижение — до 14–15%. Но именно такие шаги, по мнению Потавина, несут наибольшие риски для курса рубля.