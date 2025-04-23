Российские банки ужесточают политику в отношении клиентов, которые годами не платят проценты по кредитным картам. Некоторые кредитные организации снижают лимиты и ограничивают расходные операции, вынуждая заемщиков уходить в другие банки.

Российские банки начали активнее бороться с клиентами, которые годами пользуются кредитными картами, но не платят проценты. Речь идет о заемщиках, строго укладывающихся в беспроцентный период и не приносящих банкам доход. Некоторые кредитные организации, включая «Уралсиб», Альфа-банк, Ренессанс Банк и Совкомбанк, уже снижают таким клиентам лимиты или ограничивают расходные операции.

Зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес объяснил, что раньше банки терпели подобное поведение, но с ростом ключевой ставки до 21% и замедлением розничного кредитования ситуация изменилась. Теперь финансовые учреждения больше не готовы мириться с клиентами, которые используют кредитки только в рамках грейс-периода, особенно если те параллельно размещают средства на вкладах под высокие проценты.

«Уралсиб», например, снижает лимит до нуля, если клиент долгое время не платит проценты. Картой больше нельзя пользоваться, но долг остается — его можно погасить сразу или постепенно. Банк подчеркивает, что не трогает добросовестных заемщиков, а борется с теми, кто использует кредитные средства для заработка на депозитах.

По словам Тывеса, осенью 2023 года таких клиентов было около 5–6%. Они обналичивали кредитные деньги в льготный период и сразу клали их на вклады, создавая дисбаланс и вынуждая банки пересматривать условия.

Не каждый, кто укладывается в грейс-период, столкнется с блокировками. Банки смотрят на общую прибыльность клиента: если у него есть ипотека, инвестиции или другие продукты, кредитную карту могут оставить. Но если карта — единственный продукт, а клиент годами не платит проценты, лимит, скорее всего, урежут.

Юрий Грибанов, гендиректор Frank RG, отмечает, что банки не могут просто так закрыть кредитный договор — это нарушило бы законодательство. Однако они вправе снижать лимиты до символических сумм, вынуждая клиентов искать другие варианты.

Рост ставок резко увеличил стоимость фондирования, а замедление розничного кредитования ударило по доходам банков. Выдавать небольшие кредиты наличными теперь выгоднее, чем обслуживать убыточные кредитные карты.

Кроме того, банки вынуждены формировать резервы под одобренные лимиты, что давит на капитал. Снижая лимиты неактивным клиентам, они экономят ресурсы.

Эксперты считают, что многое зависит от конкуренции. Если банки продолжат борьбу за клиентов внутри сектора, ужесточение условий может закрепиться. Но если на рынок активнее выйдут небанковские игроки (например, сервисы оплаты частями), кредиторам придется смягчать политику, чтобы не потерять клиентов.

Пока же тренд на сокращение лимитов и блокировку операций набирает обороты, и в ближайшее время он может затронуть еще больше держателей кредитных карт.