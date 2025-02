Electronic Arts подтвердила, что команда Criterion Games временно приостановила работу над новой игрой Need for Speed. Вместо этого разработчики сосредоточатся на создании новых проектов в рамках серии Battlefield.

Разработка следующей части популярной гоночной серии Need for Speed столкнулась с неожиданными изменениями. Команда Criterion Games, отвечающая за создание игр в этой франшизе, теперь полностью переключилась на проекты Battlefield.

Согласно информации от Electronic Arts, это решение стало следствием стремления улучшить качество и разнообразие контента в серии Battlefield. Соучредитель Respawn Винс Зампелла отметил, что сотрудничество с другими студиями, такими как DICE и Ripple Effect, откроет новые возможности для разработчиков.

Несмотря на приостановку работы над Need for Speed, некоторые сотрудники Criterion продолжат участвовать в проекте, обеспечивая связь с геймерским сообществом. Зампелла также подчеркнул важность отзывов фанатов, которые стали основой для последних изменений в серии.

Эта реорганизация произошла после выхода Need for Speed: Unruly, который получил смешанные отзывы. Теперь разработчики надеются, что сосредоточение усилий на Battlefield поможет создать более качественный и интересный контент. В будущем команда планирует вернуть Need for Speed в новом формате, учитывая пожелания игроков.