Модель под лицензией Apache 2.0 обеспечивает высокую производительность и многоязычную поддержку, что открывает новые возможности для разработчиков.

31 января Mistral AI представила свою новую модель Small 3, которая обещает значительно улучшить производительность приложений искусственного интеллекта. Эта модель, получившая название Mistral-Small-24B-Instruct-2501, включает 24 миллиарда параметров и демонстрирует впечатляющие результаты в тестах на рассуждение и многоязычную обработку.

Модель Small 3 выпущена под лицензией Apache 2.0, что дает разработчикам возможность свободно изменять и интегрировать ее в свои проекты. По заявлению компании, модель показывает производительность, сопоставимую с более крупными аналогами, такими как Llama 3.3 70B от Meta и Qwen 32B от Alibaba. На одном и том же оборудовании Small 3 обеспечивает более чем трехкратное увеличение производительности, что делает ее привлекательной для разработчиков.

Оптимизированная для локального развертывания, модель может работать на графическом процессоре RTX 4090 или ноутбуке с 32 ГБ оперативной памяти. Использование технологии квантования позволяет ей быстро обрабатывать данные. Контекстное окно в 32k символов помогает эффективно работать с длинными входными данными, сохраняя высокую скорость реагирования.

Small 3 также предлагает функции вывода в формате JSON и возможность вызова собственных функций, что делает модель подходящей для диалоговых систем и специализированных приложений. В тестах Mistral-Small продемонстрировала высокую точность в рассуждениях, многоязычной обработке и кодировании. Например, модель достигла 84,8% на HumanEval и 70,6% на математических задачах.

Эти результаты показывают, что Mistral Small 3 может не только конкурировать с более крупными моделями, но и превосходить их в определенных аспектах. В условиях растущей конкуренции в области ИИ, такие достижения могут значительно повлиять на выбор разработчиков и специалистов в этой области.