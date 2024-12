Компания Varda Space Industries подписала контракт на 48 миллионов долларов с Научно-исследовательской лабораторией ВВС США для испытания своих капсул. Эти капсулы предназначены для тестирования полезных нагрузок на гиперзвуковых скоростях, что открывает новые возможности в космическом производстве.

Калифорнийский стартап Varda Space Industries заключил контракт на сумму 48 миллионов долларов с Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL). Сделка, объявленная 26 ноября, направлена на использование капсул компании для тестирования военной полезной нагрузки на гиперзвуковых скоростях. Эти капсулы, разработанные для возвращения на Землю, используют передовые термозащитные материалы, созданные NASA, что позволяет им выдерживать экстремальные условия во время повторного входа в атмосферу.

Varda Space разработала компактный спутник весом 120 кг, который функционирует как космическая фабрика. Этот аппарат способен производить ценные материалы, такие как фармацевтические препараты, в условиях невесомости. Первая успешная демонстрация, проведенная в феврале 2024 года, показала, что космический аппарат W-1 смог создать партию ритонавира, антиретровирусного препарата, и вернуть ее на Землю, приземлившись с высокой скоростью 29,000 км/ч. Капсула успешно приземлилась на парашюте в заранее определенное место.

Контракт с AFRL отражает растущий интерес американских военных к гиперзвуковым технологиям. Испытания на гиперзвуковых скоростях создают сложные задачи в области тепловой защиты, навигации и производительности датчиков. Использование коммерческих капсул для тестирования позволяет снизить затраты по сравнению с традиционными испытательными полетами, которые часто требуют специализированных и дорогих экспериментальных самолетов.

Такой подход предоставляет ВВС США оперативную среду для тестирования подсистем транспортного средства в реальных условиях полета, что особенно важно для разработки новых технологий. Следующая миссия Varda, W-2, запланирована на начало 2025 года и будет включать полезную нагрузку от AFRL под названием OSPREE (Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment). Эта полезная нагрузка предназначена для сбора критически важной информации о взаимодействии плазмы с капсулой во время повторного входа, что поможет в дальнейшем совершенствовании технологий гиперзвукового полета и обеспечении безопасности военных операций.