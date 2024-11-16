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Илон Маск подал новый иск против OpenAI
Илон Маск подал новый иск против OpenAI, добавив в него корпорацию Microsoft и раскрывая переписки первых дней компании. Этот иск поднимает вопросы о контроле и стратегии развития генеративного искусственного интеллекта.

В пятницу Илон Маск снова привлек внимание к своим разногласиям с OpenAI, подав расширенный иск, в который добавил корпорацию Microsoft. Этот шаг стал продолжением его критики в адрес OpenAI, а также выявил ряд интересных моментов из истории компании. В иске Маск утверждает, что OpenAI стремится к монополизации рынка генеративного искусственного интеллекта, что вызывает у него серьезные опасения.

В рамках иска Маск представил электронные письма, которыми он обменивался с Сэмом Альтманом и другими руководителями OpenAI на ранних этапах существования компании. Эти сообщения проливают свет на внутренние разногласия, существовавшие между основателями. Особенно примечательным стало письмо от Ильи Суцкевера, тогдашнего главного научного сотрудника OpenAI. В этом письме Суцкевер высказал свои опасения по поводу возможного абсолютного контроля Маска над компанией.

Суцкевер выразил мнение, что предложенная Маском организационная структура может привести к тому, что он получит неограниченные полномочия в управлении искусственным интеллектом. Он отметил, что хотя Маск утверждал, что не хочет контролировать внедрение AGI (общего искусственного интеллекта), его действия показывали обратное. Суцкевер подчеркнул, что такая концентрация власти может создать экзистенциальную угрозу, если один человек получит абсолютный контроль над технологиями, способными изменить мир.

Кроме того, Суцкевер также высказал сомнения по поводу Альтмана. В одном из писем он отметил, что не может полностью доверять его решениям, поскольку не понимает истинных мотивов его действий. Это создало дополнительное напряжение внутри команды и стало одной из причин, по которой Альтман позже был уволен из компании. Суцкевер задавал вопросы о том, действительно ли Альтман руководствуется интересами AGI или его политические амбиции играют более значимую роль.

Интересно, что еще в 2017 году OpenAI рассматривала возможность приобретения компании Cerebras, занимающейся производством чипов. Суцкевер тогда высказывал мнение, что использование ресурсов Tesla могло бы помочь в этом процессе. Однако сделка так и не состоялась, и причины остаются неясными.

Также стоит отметить, что Маск изначально проявлял интерес к интеграции OpenAI в свое портфолио, и руководство компании было открыто для этого. Соучредитель OpenAI Андрей Карпатый в тот период говорил о возможности использования Tesla как финансового ресурса для поддержки исследований в области искусственного интеллекта. Однако с тех пор ситуация изменилась, и конфликты между Маском и OpenAI только усилились.

Новый иск Маска поднимает важные вопросы о будущем искусственного интеллекта и о том, кто будет контролировать его развитие. В условиях растущей конкуренции и технологических изменений, такие разногласия могут оказывать значительное влияние на направление исследований и разработок в этой области.

#microsoft #искусственный интеллект #илон маск #openai #суд
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