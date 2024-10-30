Sony приняла решение закрыть Firewalk Studios и прекратить разработку игры Concord после провала. Увольнения коснутся 210 сотрудников, и компания возвращает деньги всем покупателям.

Недавно Sony Interactive Entertainment объявила о закрытии Firewalk Studios, разработчика амбициозного проекта Concord. Эта игра стала одним из самых громких провалов в истории компании, обернувшись убытками в 400 миллионов долларов. В результате увольнения затронули 210 сотрудников, что вызвало множество обсуждений в игровой индустрии.

Concord, который многие ожидали с нетерпением, оказался разочарованием для Sony. Несмотря на значительные инвестиции, проект не смог привлечь внимание игроков и собрать достаточное количество положительных отзывов. По информации, после запуска игра заработала всего несколько миллионов, что в корне отличалось от первоначальных ожиданий. Sony даже приняла решение убрать игру из публичного доступа и вернуть деньги всем, кто ее купил.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Хермен Хульст поделился новыми подробностями о судьбе Concord и Firewalk Studios. Он признал, что проект не достиг критической массы, необходимой для удержания игроков. Это стало решающим фактором в принятии решения о закрытии студии. Хульст отметил, что команда Firewalk проявила мастерство и преданность, но, к сожалению, реалии рынка оказались безжалостными.

Разработка Concord столкнулась с жесткой конкуренцией в жанре шутеров от первого лица PvP. Sony понимала, что в такой динамичной среде необходимо постоянно адаптироваться и развиваться. Однако, несмотря на все усилия, проект не смог оправдать ожидания. Хульст подчеркнул, что компания извлечет уроки из этого опыта и будет продолжать развивать свои возможности в области онлайн-сервисов.

Закрытие Firewalk Studios стало неожиданным шагом для многих. Студия только начала набирать популярность, но огромные убытки от Concord поставили под сомнение ее будущее. В игровой индустрии такие решения часто вызывают бурные обсуждения, так как за каждым увольнением стоят истории людей, которые вложили свою душу в разработку.

Теперь Sony стоит перед выбором: как двигаться дальше и какие уроки извлечь из этого провала.