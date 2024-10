Несмотря на задержки с релизом, пользователи могут рассчитывать на улучшения в производительности и интерфейсе.

Samsung привлекла внимание пользователей своим обновлением One UI 7, которое обещает стать настоящим прорывом. Изначально планировалось выпустить бета-версию в июле, но сроки постоянно сдвигались. Сейчас, находясь в середине октября, фанаты все еще ждут, когда же появится возможность протестировать новинку. Несмотря на неопределенность с датами, компания уверяет, что релиз состоится до конца года.

Интересно, что Samsung всегда была одним из первых производителей, кто внедрял последние версии Android, но в этом году ситуация изменилась. Конкуренты, такие как Google и Vivo, уже представили стабильные обновления Android 15, в то время как Samsung продолжает дорабатывать One UI 7.

По словам известного инсайдера Ice Universe, One UI 7 станет самым большим улучшением в истории программного обеспечения Samsung. Обновление затронет множество аспектов, включая анимацию, переходы и стабильность системы. Пользователи могут ожидать более плавного и отзывчивого интерфейса, что, безусловно, порадует многих.

Особое внимание стоит уделить Galaxy S25 Ultra, который, по слухам, обеспечит наилучший опыт работы с One UI 7 благодаря мощному чипсету Snapdragon 8 Gen 4 и 16 ГБ оперативной памяти. Этот чип Qualcomm обещает не только высокую производительность, но и энергоэффективность, что сделает взаимодействие с устройством еще более комфортным.

Ice Universe также поделился своими оценками, присуждая One UI 6 60 баллов, а Galaxy S24 Ultra с One UI 7 — 85 баллов. Интересно, что Galaxy S25 Ultra с One UI 7.1 получил 92 балла. Хотя эти оценки субъективны, они подчеркивают значительные улучшения, которые ожидают пользователей.

Кроме того, в обновлении Samsung поменяет несколько иконок, включая Галерею, Телефон и Камеру. Новые иконки будут выглядеть более современно и гармонично, что добавит свежести интерфейсу.