Несмотря на популярность игр с живыми сервисами, большинство геймеров предпочитают однопользовательский режим. Новые исследования показывают, что разработчики должны пересмотреть свои стратегии и сосредоточиться на создании одиночных игр.

Игровая индустрия постоянно эволюционирует, однако предпочтения игроков остаются неизменными. Большинство геймеров, по данным исследований, предпочитают однопользовательские игры, несмотря на растущую популярность проектов с live-сервисами.

Рынок видеоигр продолжает развиваться, и в этом процессе наблюдается явная конкуренция между однопользовательскими играми и проектами с «живыми сервисами». В то время как последние привлекают внимание благодаря своей динамичности и взаимодействию, 53% геймеров все еще выбирают одиночный режим. Это создает интересный парадокс: несмотря на успех таких игр, как Fortnite и League of Legends, многие разработчики сталкиваются с трудностями при переходе к созданию онлайн-сервисов.

Недавний отчет компании MIDiA подчеркивает важность переосмысления ресурсов в пользу однопользовательских игр. Исследование показало, что разработчики, ранее сосредоточенные на одиночных проектах, вынуждены были адаптироваться к трендам, создавая игры с «живыми сервисами» или live-сервисами. Однако не все студии смогли добиться успеха в этой области. Например, SEGA закрыла проект Hyenas, а PlayStation прекратила работу над The Last of Us Online. Такие неудачи ставят под сомнение целесообразность следования модным тенденциям.

Многие известные студии, которые прославились благодаря однопользовательским играм, потеряли значительные суммы, пытаясь создать свои версии живых сервисов. Игры, такие как Marvel's Avengers и Anthem, не оправдали ожиданий, что подчеркивает важность выбора правильной стратегии. Однопользовательские игры принесли этим компаниям сотни миллионов долларов, и их успех говорит о том, что стоит вернуться к старым проверенным методам.

Сейчас, когда рынок насыщен играми с живыми сервисами, издатели должны учитывать, что создание одиночных игр может быть менее рискованным. Однопользовательские проекты позволяют выделиться на фоне конкуренции, особенно в условиях, когда внимание игроков ограничено. Более того, разработка новых одиночных игр может происходить в более спокойные периоды, что позволяет избежать столкновения с крупными релизами живых сервисов.

Возраст игроков также влияет на их предпочтения. Молодежь часто выбирает многопользовательские игры, тогда как геймеры старше 25 лет ценят одиночный режим из-за ограниченного времени и обязательств. Это создает возможности для разработчиков, которые могут нацелиться на более зрелую аудиторию.