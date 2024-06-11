Китайский автопроизводитель Lynk & Co, совместное предприятие Geely и Volvo, готовится к выпуску своей первой полностью электрической модели под названием Lynk & Co Zero. Этот седан, построенный на модульной архитектуре SEA, уже был замечен на дорогах Китая и скоро дебютирует официально.

Зарубежный автомобильный рынок продолжает развиваться в сторону экологичности и электрификации, и одним из игроков, который стремится занять свою нишу в этом сегменте, является китайский бренд Lynk & Co. Компания, являющаяся совместным предприятием Geely и Volvo, готовится представить свою первую полностью электрическую модель – седан Lynk & Co Zero.

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Ранее безымянный электрический седан от Lynk & Co был замечен на дорогах Поднебесной, а теперь компания готовится к его официальному дебюту, который намечен на 12 июня. Этот автомобиль построен на модульной платформе SEA, разработанной командой Geely под руководством ветерана Saab Кента Бовеллана. Именно на этой архитектуре базируются различные модели автомобилей марки Zeekr.

Судя по тизерным изображениям, Lynk & Co Zero сохраняет фирменный стиль бренда с характерными светодиодными ходовыми огнями, выдвижными дверными ручками и затемненными стойками. Также у него есть спойлер "утиный хвост" и минималистичный задний бампер. Особого внимания заслуживает огромная панорамная крыша, которая, вероятно, добавит простора и света в салон.

Учитывая предварительную информацию об электрическом седане Lynk & Co Zero, можно выделить несколько его потенциальных конкурентных преимуществ по сравнению с другими электрическими моделями на зарубежном автомобильном рынке:

1. Высокоскоростная зарядка. Zero будет оснащен высоковольтной системой на 800 В, что позволит ему заряжаться от 10% до 80% всего за 15 минут. Это значительно быстрее, чем у многих современных электромобилей.

2. Внушительные размеры и просторный салон. Согласно предварительным данным, размеры Zero составляют 4995/1900/1500 мм при колесной базе 3 метра. Это делает его одним из самых крупных электрических седанов в своем классе, предлагая большое внутреннее пространство для пассажиров и багажа.

3. Передовая модульная платформа. Lynk & Co Zero построен на модульной платформе SEA, разработанной командой Geely. Эта архитектура лежит в основе различных электромобилей Zeekr, что говорит о ее технологичности и гибкости.

4. Технологичное оснащение. По слухам, Zero может получить такие продвинутые технологии, как полноприводное рулевое управление, адаптивную пневматическую подвеску и систему активного контроля динамики.

5. Узнаваемый дизайн. Седан сохраняет фирменные черты стиля Lynk & Co, что позволит ему органично вписаться в линейку бренда и привлечь внимание покупателей.

6. Доступная цена. Ожидаемый ценовой диапазон в 200 000-300 000 юаней ($27 750-41 600) делает Zero одним из наиболее доступных премиальных электрических седанов на рынке.

Таким образом, сочетание технологичности, просторности, быстрой зарядки и относительной доступности может стать хорошим конкурентным преимуществом Lynk & Co Zero на насыщенном рынке электромобилей.

Помимо этого автомобиля, Lynk & Co также готовит к выпуску свой первый электрический хэтчбек, который в нынешнем году дебютирует на китайском рынке. Более того, по словам бывшего генерального директора Lynk & Co Europe Алена Виссера, электрические модели бренда скоро появятся и на европейском рынке.