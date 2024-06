Блоги PoZiTiv4iK

Китайский автопроизводитель Lynk & Co, совместное предприятие Geely и Volvo, готовится к выпуску своей первой полностью электрической модели под названием Lynk & Co Zero. Этот седан, построенный на модульной архитектуре SEA, уже был замечен на дорогах Китая и скоро дебютирует официально.