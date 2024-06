Ubisoft, издатель популярных франшиз Assassin's Creed и Tom Clancy's, готовит к проведению презентацию Ubisoft Forward 2024. На мероприятии ожидаются анонсы новых игр, подробности о грядущих релизах, а также эксклюзивные подарки для зрителей.

Лето – горячая пора для индустрии видеоигр. Компании стараются представить своим игрокам самые интересные новинки и будоражащие анонсы. Не стала исключением и Ubisoft – один из крупнейших издателей, который уже готовится к проведению своей ежегодной презентации Ubisoft Forward.

реклама

На Ubisoft Forward 2024, который состоится 10 июня, геймеры смогут узнать новые подробности о нескольких громких релизах компании. Так, в прямом эфире будет представлен шутер XDefiant, который вышел всего лишь месяц назад – 21 мая. Кроме того, ожидаются новости о следующей части культовой серии Assassin's Creed под названием Shadows, а также ролевой экшен Star Wars Outlaws, релиз которого запланирован на 30 августа 2024 года.

Помимо этого, Ubisoft может рассказать о других своих франшизах. Возможно, зрители узнают что-то новое о таких играх, как Skull and Bones, Rainbow Six Siege и The Division 3. Особый интерес вызывает последняя серия, ведь разработчики уже отказались от создания The Division Heartland – бесплатного спин-оффа, который должен был стать альтернативой основной трилогии.

Чтобы поощрить преданных поклонников, Ubisoft подготовила ряд эксклюзивных наград, которые можно будет получить в течение трансляции. Среди них - особые внутриигровые предметы для таких тайтлов, как Rainbow Six Siege, Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, XDefiant, Skull and Bones и Assassin's Creed Shadows.

Наконец, не исключено, что во время Ubisoft Forward 2024 наконец-то представят долгожданный ремейк классической Prince of Persia: The Sands of Time. Над переосмыслением культовой игры 2003 года работали разработчики из Ubisoft Montreal, и, вероятно, пришло время узнать результаты их трудов.