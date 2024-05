Пол Маккартни, легендарный участник группы The Beatles, стал первым британским музыкантом, чье состояние оценивается в 1,27 миллиарда долларов. Его успех связан с продажей записей, концертными турами и управлением музыкальным издательством.

В эпоху, когда музыкальная индустрия переживает значительные трансформации, легендарный Пол Маккартни, бывший участник культовой группы The Beatles, продолжает удивлять своими достижениями. Недавно стало известно, что состояние Маккартни достигло небывалых высот, сделав его первым британским музыкантом-миллиардером.

Согласно ежегодному списку богатых людей The Sunday Times, состояние Пола Маккартни и его жены Нэнси Шевелл оценивается в один миллиард фунтов, что эквивалентно 1,27 миллиарда долларов. Это делает Маккартни первым британским музыкантом, который смог добиться такого впечатляющего финансового успеха.

Успех Маккартни связан с различными источниками доходов. Его прошлогодний гастрольный тур Got Back, а также исполнение песни "Blackbird" Бейонсе на ее альбоме "Cowboy Carter" способствовали значительному увеличению его доходов. Кроме того, переиздание альбома The Beatles "Now And Then" в ноябре прошлого года также оказало положительное влияние на его финансовое положение.

Помимо заработка на музыкальной деятельности, Маккартни также владеет компанией MPL Communications, которую он основал в 1969 году. Это музыкальное издательство контролирует права более чем на 25 000 песен, включая его собственные композиции, а также работы Бадди Холли, Фэтса Уоллера и Бесси Смит.

Достижение Маккартни впечатляет, особенно с учетом того, что он начинал свою карьеру в легендарной группе The Beatles, которая просуществовала всего восемь лет, но успела выпустить 12 студийных альбомов, ставших культовыми. Такие песни, как "Hey Jude", "Let It Be", "Yesterday" и "While My Guitar Gly Weeps", навсегда вошли в историю музыки.

Согласно списку 350 самых богатых людей Великобритании, опубликованному The Sunday Times, Пол Маккартни занимает 165-е место. Это внушительный результат, особенно в сравнении с другими знаменитостями, такими как Опра Уинфри, боксер Канело Альварес и баскетболист НБА Дэмиан Лиллард, с которыми он делит 91-е место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире.

Достижение Пола Маккартни демонстрирует, что даже спустя десятилетия после распада The Beatles, культовая группа и ее участники продолжают оказывать влияние на музыкальную индустрию и привлекать внимание поклонников по всему миру.