1 марта на большие экраны выходит фильм «Дюна: Часть вторая», а в World of Tanks геймеров ждет ивент, который перенесет их во вселенную саги и даст возможность получить тематические наборы.

Команда World of Tanks Blitz привносит в игру контент, созданный совместно с Legendary Entertainment. Пока все с нетерпением ждут выхода фильма Dune: Part Two, игра World of Tanks Blitz предлагает танкистам раздвинуть границы страха и пережить приключение в Дюне с особым событием планетарного масштаба.

С 23 февраля по 7 марта геймеры смогут получить эксклюзивный контент, вдохновленный вселенной фильма: специально разработанный танк, статичные и анимированные аватары, эксклюзивные камуфляжи, эффектные скины, предметы коллекционирования, фоны профиля и многое другое.

Событие включает в себя 60 этапов, каждый из которых предлагает отдельные миссии, специальные задания, контейнеры «Дюна» и тематические награды. На 6 этапе события танкисты получат квест «Фремен», который предлагает уникальные награды, такие как коллекционные предметы в виде Крис-ножей и Крюков Подателя, а также престижный аватар с символом Фремена. Еще один эксклюзивный квест, «Зверь–Раббан», ждет игроков на 45-м этапе, где можно получить аватары Дома Харконнен и фигурку самого «Зверя» Раббана. Это задание также открывает загадочный камуфляж «Песок и спайс».

По мере того, как игроки проходят три этапа события, у них также будет возможность разблокировать великого воина-поэта, трубадура и контрабандиста — Гурни Халлека в качестве аватара в их профиле. Коллекцию также украсит его характерный предмет – Балисет.

Последней наградой события «Дюна: Часть вторая» станет могучий Groundtank, творение, вдохновленное силами Сардукаров. Этот танк безжалостен и прекрасно бронирован, а его щит динамично реагирует на попадания, как в фильме. Кроме того, в специальных комплектах будет доступен эффектный скин Sandblaster для танка Maus.





Наконец, только для игроков Steam доступен эксклюзивный пакет Bene Gesserit Order Pack, включающий фон профиля леди Джессики, эпический аватар Bene Gresserit и коллекцию других ценных внутриигровых ресурсов. А еще в гараже игроков также ждет богато украшенный Орнитоптер.