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Bild: немецкие семьи переплатили €5,4 млрд на счетах за свет и газ в 2026 году
Данные, которые обнародовало на этой неделе издание Bild, выглядят как минимум странно на фоне традиционной немецкой бережливости. Опираясь на свежие подсчёты портала Verivox, журналисты выяснили: за первые пять месяцев 2026 года частные домохозяйства в Германии переплатили за электричество и газ сумму, сопоставимую с бюджетом небольшой европейской страны — 5,4 миллиарда евро.
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И это не следствие скачка мировых цен или новых «зелёных» сборов. Объяснение куда прозаичнее, и от этого обиднее: люди годами остаются на невыгодных тарифах, не утруждая себя сменой поставщика. Фактически они сами себе устроили скрытый налог на привычку.

Устройство немецкого рынка энергоносителей заточено под лень потребителя. Переезжая в новую квартиру, человек автоматически попадает в руки так называемого базового поставщика (Grundversorger) — чаще всего это местный муниципальный монополист. По закону ты можешь в любой момент расторгнуть этот договор и найти вариант дешевле. Но многие этим правом не пользуются.Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Цифры говорят сами за себя:

· Свет. Каждое пятое домохозяйство в Германии сидит на базовом тарифе и переплачивает в районе 16 центов за киловатт-час. Ещё 38% клиентов выбрали промежуточные тарифы — они формально не базовые, но всё равно на 8 центов дороже рыночного дна. В деньгах переплата за электричество вылилась в 3,5 млрд евро.

· Газ. Здесь картина ещё хуже. Свыше половины немецких семей, топящих газом, платят на 2-4 цента за кВт/ч больше возможного. Это дало почти 2 миллиарда переплаты — 1,9 млрд, если быть точным.

Специалисты Verivox в разговоре с Bild разводят руками: проблема не в ценах как таковых, а в поведенческой инерции. Смена поставщика в Германии занимает пять минут через интернет, никакой слесарь к вам не придёт и трубы не перекроет. Тем не менее годами люди остаются в «базовом плену».

Торстен Шторк из Verivox комментирует так: «В 2026 году цены на электроэнергию снова поползут вверх. Поэтому глупо переплачивать сейчас и не менять тариф, когда это легко исправить». Шторк советует каждому хотя бы раз в полгода заходить в сравнительный сервис и сверять свою ставку с рынком.

Тут есть горькая ирония. Федеральное сетевое агентство (BNetzA) в начале 2026 года фиксирует небольшое снижение цен для новых клиентов — благодаря госсубсидиям на сетевые сборы. Но старые клиенты, которые не следят за рынком, этих плюсов не видят. Более того, с газом всё ещё грустнее: климатический налог на CO₂ растёт, часть людей уходит с газа на теплонасосы, и оставшиеся вынуждены тянуть содержание газовых сетей в одиночку. Это гарантирует новые счета.

В итоге сегодняшняя ситуация напоминает анекдот про бережливого немца, который готов бегать за скидкой на колбасу по трём магазинам, но не способен щёлкнуть мышкой, чтобы сэкономить 500 евро в год на отоплении. В масштабах страны эта коллективная забывчивость стоит 5,4 миллиарда.

#финансы #германия #энергетика #газ #тарифы #электричество #энергетика германии #тарифы жкх
Источник: news.ru
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