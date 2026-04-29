Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GOTREK
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
РИА Новости: с 1 мая ОАЭ прекращают членство в организации ОПЕК и выходят из соглашения ОПЕК+, сообщило государственное агентство WAM.

28 апреля 2026 года Объединенные Арабские Эмираты — член ОПЕК с 1967 года, между прочим, старожил — заявили: всё, с нами не считайтесь. А для верности уточнили: ни в старой ОПЕК, ни в расширенном ОПЕК+ после 1 мая нас нет. И всё это за несколько дней до того самого заседания, назначенного на 3 мая.

Казалось бы, логика простая: вышел из картеля — живи в свое удовольствие, качай сколько хочешь, лови профит от дорогой нефти. Но тут как раз и кроется главный сюрреализм нынешнего момента. Из-за ситуации с Ираном Ормузский пролив заблокирован наглухо. Танкеры не ходят. А значит, все страны залива, включая Эмираты, вынуждены были схлопнуть добычу чуть ли не вдвое. Регион, по выражению очевидцев, просто разбух от сырья: хранилища забиты под завязку, новые бочки ставить некуда, а вывезти уже налитое — никак.Изображение - Gemini

Так насколько же ослабнет картель после такого демарша, почему Эмираты выбрали именно этот момент, чем всё это аукнется России, какие есть варианты объезжать заблокированный пролив и чего ждать от цен — разбираемся по порядку.

Чтобы понимать масштаб, вот сухие цифры. В феврале 2026-го ОАЭ добывали 3,64 миллиона баррелей в сутки. Это чуть больше 12% от всей добычи ОПЕК (которая была 29,82 млн баррелей) и примерно 3,5% от общемировой. Для сравнения: это уровень небольшого нефтяного гиганта вроде Кувейта.

Но одно дело — просто цифры, другое — психология. Выход такой страны, как ОАЭ, это не отставка статиста, а прыжок с борта лидера второго эшелона.

Алексей Громов из Института энергетики и финансов (ИЭФ) рассуждает здраво: раньше уже выходили и Катар, и Ангола — ничего, альянс выстоял. Не развалился. Но тут же добавляет важную деталь: «Если честно, в нынешней ситуации с блокировкой Ормуза стратегическое значение ОПЕК+ вообще сведено к нулю». И продолжает: многие ведь и так уже нарушали ограничения, кто под давлением инвесторов (Казахстан), кто по своей воле (Ирак). Недовольных хватало. И теперь выход такой крупной страны как ОАЭ, который добывал 3,5 млн, может стать тем самым камнем, который потянет за собой лавину.Изображение kommersant.ru

Даниил Тюнь из «ДА-Консалтинг» смотрит чуть дальше. Он считает: сегодня картель не развалится, завтра — тоже. А вот его будущее как инструмента коллективной дисциплины — рушится на корню. «Саудиты попытаются сделать вид, что ничего особенного не случилось, — рассуждает Тюнь. — Но среднесрочно рынок увидит в ОПЕК+ уже не монолит, а коалицию, где каждый следующий выход становится всё вероятнее». И это на руку только американцам: чем слабее связка между Эр-Риядом и Абу-Даби, тем легче Вашингтону стравливать экспортеров между собой.

Станислав Митрахович (ФНЭБ, Финансовый университет) вообще напоминает: в ОПЕК сидят страны, которые сейчас друг друга бомбят. Иран, с одной стороны, и арабские монархии с американскими базами — с другой. Эти базы использовались для ударов по Ирану, и Иран атаковал в ответ. «ОПЕК и ОПЕК+ будет очень тяжело пережить выход ОАЭ, — говорит эксперт. — Но я не стал бы пророчить распад. Скорее, нас ждет суровая трансформация».

А  Алексей Громов обращает внимание на свежую новость: ОАЭ попросили у Минфина Соединенных Штатов финансовую поддержку — мол, кризис в Персидском заливе бьет по карману. И высказывает предположение откровенное, но логичное: «Думаю, в ответ американцы могли прямо сказать: хотите денег — выходите из ОПЕК и ОПЕК+».

Звучит как конспирология, но в мире большой нефти такое случается постоянно. США никогда не любили картель. А увести из него одного из ключевых игроков в обмен на кредитную линию — это же классика геополитической борьбы. Разлом внутри Персидского залива только усиливает позиции Вашингтона.

Для России эти новости тревожные. Москва долгие годы использовала ОПЕК+ как удобную площадку для дружбы с Эр-Риядом и влияния на цены. Теперь площадка трещит по швам.

Во-первых, любое предложение России сократить добычу ради высоких цен теперь будет встречать резонный вопрос: «А зачем, если уже один ушел и другие могут уйти?» Во-вторых, рынок начинает закладывать в цену риски развала соглашения — это дикая нестабильность. В-третьих, придется переходить на двусторонние договорняки с саудитами, что всегда сложнее и ненадежнее.

Ну а в мире ситуация с нефтью патовая. Спрос на нефть никуда не делся, а вывезти её не получается. Теоретически есть, конечно, нефтепроводы в обход Ормуза — например, из Саудовской Аравии на Красное море или из Абу-Даби в Фуджейру. Но их мощности в разы меньше морского трафика, они давно загружены. Можно распечатать стратегические запасы США и Европы — но это «скорая», а не лечение.

С ценами прогноз дикий даже по нефтяным меркам. Если пролив останется заблокирован — готовьтесь к ценнику, который переплюнет пики 2022 и даже 2008 годов. Потому что физической нефти просто нет на рынке в нужном объеме. Если же блокаду снимут — тогда выход ОАЭ из ОПЕК сыграет злую шутку: на рынок хлынет избыток сырья, и цены вполне могут рухнуть за считанные недели.

Одно можно сказать точно: ОПЕК+ уже не будет прежним. И дело даже не в том, уйдут другие или нет. Дело в том, что все теперь понимают: в эпоху странных конфликтов развязанных Трампом, блокированных проливов и горячих просьб к минфину США квоты значат куда меньше, чем танкер, который может выйти в море... или не может.

#россия #сша #иран #нефть #кризис #оаэ #опек+ #опек #кризис 2008 года
Источник: ria.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter