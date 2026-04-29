РИА Новости: с 1 мая ОАЭ прекращают членство в организации ОПЕК и выходят из соглашения ОПЕК+, сообщило государственное агентство WAM.

28 апреля 2026 года Объединенные Арабские Эмираты — член ОПЕК с 1967 года, между прочим, старожил — заявили: всё, с нами не считайтесь. А для верности уточнили: ни в старой ОПЕК, ни в расширенном ОПЕК+ после 1 мая нас нет. И всё это за несколько дней до того самого заседания, назначенного на 3 мая.

Казалось бы, логика простая: вышел из картеля — живи в свое удовольствие, качай сколько хочешь, лови профит от дорогой нефти. Но тут как раз и кроется главный сюрреализм нынешнего момента. Из-за ситуации с Ираном Ормузский пролив заблокирован наглухо. Танкеры не ходят. А значит, все страны залива, включая Эмираты, вынуждены были схлопнуть добычу чуть ли не вдвое. Регион, по выражению очевидцев, просто разбух от сырья: хранилища забиты под завязку, новые бочки ставить некуда, а вывезти уже налитое — никак. Изображение - Gemini

Так насколько же ослабнет картель после такого демарша, почему Эмираты выбрали именно этот момент, чем всё это аукнется России, какие есть варианты объезжать заблокированный пролив и чего ждать от цен — разбираемся по порядку.

Чтобы понимать масштаб, вот сухие цифры. В феврале 2026-го ОАЭ добывали 3,64 миллиона баррелей в сутки. Это чуть больше 12% от всей добычи ОПЕК (которая была 29,82 млн баррелей) и примерно 3,5% от общемировой. Для сравнения: это уровень небольшого нефтяного гиганта вроде Кувейта.

Но одно дело — просто цифры, другое — психология. Выход такой страны, как ОАЭ, это не отставка статиста, а прыжок с борта лидера второго эшелона.

Алексей Громов из Института энергетики и финансов (ИЭФ) рассуждает здраво: раньше уже выходили и Катар, и Ангола — ничего, альянс выстоял. Не развалился. Но тут же добавляет важную деталь: «Если честно, в нынешней ситуации с блокировкой Ормуза стратегическое значение ОПЕК+ вообще сведено к нулю». И продолжает: многие ведь и так уже нарушали ограничения, кто под давлением инвесторов (Казахстан), кто по своей воле (Ирак). Недовольных хватало. И теперь выход такой крупной страны как ОАЭ, который добывал 3,5 млн, может стать тем самым камнем, который потянет за собой лавину. Изображение kommersant.ru

Даниил Тюнь из «ДА-Консалтинг» смотрит чуть дальше. Он считает: сегодня картель не развалится, завтра — тоже. А вот его будущее как инструмента коллективной дисциплины — рушится на корню. «Саудиты попытаются сделать вид, что ничего особенного не случилось, — рассуждает Тюнь. — Но среднесрочно рынок увидит в ОПЕК+ уже не монолит, а коалицию, где каждый следующий выход становится всё вероятнее». И это на руку только американцам: чем слабее связка между Эр-Риядом и Абу-Даби, тем легче Вашингтону стравливать экспортеров между собой.

Станислав Митрахович (ФНЭБ, Финансовый университет) вообще напоминает: в ОПЕК сидят страны, которые сейчас друг друга бомбят. Иран, с одной стороны, и арабские монархии с американскими базами — с другой. Эти базы использовались для ударов по Ирану, и Иран атаковал в ответ. «ОПЕК и ОПЕК+ будет очень тяжело пережить выход ОАЭ, — говорит эксперт. — Но я не стал бы пророчить распад. Скорее, нас ждет суровая трансформация».

А Алексей Громов обращает внимание на свежую новость: ОАЭ попросили у Минфина Соединенных Штатов финансовую поддержку — мол, кризис в Персидском заливе бьет по карману. И высказывает предположение откровенное, но логичное: «Думаю, в ответ американцы могли прямо сказать: хотите денег — выходите из ОПЕК и ОПЕК+».

Звучит как конспирология, но в мире большой нефти такое случается постоянно. США никогда не любили картель. А увести из него одного из ключевых игроков в обмен на кредитную линию — это же классика геополитической борьбы. Разлом внутри Персидского залива только усиливает позиции Вашингтона.

Для России эти новости тревожные. Москва долгие годы использовала ОПЕК+ как удобную площадку для дружбы с Эр-Риядом и влияния на цены. Теперь площадка трещит по швам.

Во-первых, любое предложение России сократить добычу ради высоких цен теперь будет встречать резонный вопрос: «А зачем, если уже один ушел и другие могут уйти?» Во-вторых, рынок начинает закладывать в цену риски развала соглашения — это дикая нестабильность. В-третьих, придется переходить на двусторонние договорняки с саудитами, что всегда сложнее и ненадежнее.

Ну а в мире ситуация с нефтью патовая. Спрос на нефть никуда не делся, а вывезти её не получается. Теоретически есть, конечно, нефтепроводы в обход Ормуза — например, из Саудовской Аравии на Красное море или из Абу-Даби в Фуджейру. Но их мощности в разы меньше морского трафика, они давно загружены. Можно распечатать стратегические запасы США и Европы — но это «скорая», а не лечение.

С ценами прогноз дикий даже по нефтяным меркам. Если пролив останется заблокирован — готовьтесь к ценнику, который переплюнет пики 2022 и даже 2008 годов. Потому что физической нефти просто нет на рынке в нужном объеме. Если же блокаду снимут — тогда выход ОАЭ из ОПЕК сыграет злую шутку: на рынок хлынет избыток сырья, и цены вполне могут рухнуть за считанные недели.

Одно можно сказать точно: ОПЕК+ уже не будет прежним. И дело даже не в том, уйдут другие или нет. Дело в том, что все теперь понимают: в эпоху странных конфликтов развязанных Трампом, блокированных проливов и горячих просьб к минфину США квоты значат куда меньше, чем танкер, который может выйти в море... или не может.