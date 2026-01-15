Высшее руководство обеих стран дало установку армиям работать над доверием и спокойствием, на спорном участке

Индия и Китай, которые ещё недавно стояли на грани серьёзного конфликта после приграничных стычек 2020 года, теперь осторожно, но решительно сближаются. И, как часто бывает в большой геополитике, причина лежит не только в их собственных интересах, но и в действиях третьей стороны — Соединённых Штатов. Сигнал прозвучал от индийского генерала. Начальник штаба сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что высшее руководство двух стран, от Моди и Си Цзиньпина до министров, активно работает, чтобы «поддерживать мир» на их общей трёхтысячекилометровой границе.

Толчком стала личная встреча Моди и Си Цзиньпина в августе 2025-го. И уже в октябре возобновилось прямое авиасообщение, замороженное со времён пандемии и пограничного кризиса. Индия последовательно ставит Китаю условие: сначала стабильность на границе, потом всё остальное. И, судя по всему, Пекин готов на этот разговор.

Команда Дональда Трампа со своим знаменитым «Америка прежде всего» в последнее время делает всё, чтобы буквально подтолкнуть Индию в объятия Китая. Решение Вашингтона обложить индийские товары 50-процентными пошлинами, это не просто удар по экономике. Для Нью-Дели это настоящий политический и психологический холодный душ. Сигнал предельно ясен: Индия не стратегический партнёр, а просто разменная монета во внутренних политических играх.

И Нью-Дели, надо отдать ему должное, выводы делает жёсткие и прагматичные. Слишком уж тесные объятия с Вашингтом оказались рискованными: они напрямую ведут к конфронтации с Китаем, а для Индии это — стратегический кошмар. Но главное даже не это. Такая близость лишает Индию самого главного — стратегической автономии, того фундаментального принципа, на котором десятилетиями строилась вся её внешняя политика. Администрация Трампа, думая, что играет мускулами в торговой войне, возможно, сама того не желая, подтолкнула два ключевых государства Азии к поиску мира без оглядки на Запад. И этот процесс будет долгим и нервным. Спорные территории никуда не денутся. Но сам факт, что Нью-Дели и Пекин начали этот процесс, меняет всю картину в Индо-Тихоокеанском регионе.