Перспективы их промышленной разработки оценят в ходе геологоразведки, которую планируют начать в этом году, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков

Представьте себе, под шахтёрскими терриконами Донбасса могут лежать не угольные пласты, а ключи к будущему. Ключи к современной электронике, «зелёной» энергетике и оборонным технологиям. Речь идёт о редкоземельных металлах — этих неуловимых и бесценных элементах современной цивилизации. Как рассказал вице-премьер ДНР Владимир Ежиков, геологи ещё в советские времена нанесли на карты региона кое-что интересное: пять месторождений и пятнадцать участков, где могут залегать редкоземельные металлы. Были ли это богатые залежи или незначительные прожилки, стоит ли их разрабатывать конкретики в исследованиях не было. Теперь же в Донецке решили поставить точку в этом вопросе. 2026 году стартует государственная программа геологоразведочных работ. Фактически, это масштабная «диспансеризация» недр. Нужно понять точные границы месторождений, посчитать, сколько там чего лежит, и главное — оценить, во сколько всё это обойдётся. Донбасс всегда был краем шахтёров и металлургов. Его экономика держалась на угле и чугуне. Теперь у региона появляется шанс сменить «специализацию» и шагнуть в мир высоких технологий.

Но эксперты говорят, что добыча этих самых металлов — одна из самых дорогих и технологически сложных вещей на свете. Пока что, как отмечает Ежиков, идёт кропотливая бумажная и полевая работа: создаются новые, детальные геологические карты. Это фундамент, без которого двигаться дальше бессмысленно.

Инициатива ДНР — это часть большой головоломки под названием «Редкоземельная независимость России». Сегодня у РФ лишь одно активно работающее месторождение РЗМ — на Кольском полуострове. Остальные, включая колоссальное Томторское в Якутии, находятся в стадии изучения или ожидания инвесторов. Если гипотезы подтвердятся, Донбасс может стать важным новым узлом в этой стратегически важной сети.