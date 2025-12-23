ТАСС: Воронежская компания Zavoz.pro разработала маскировочный костюм "Древоч", который не позволяет вражеским дронам с тепловизором обнаружить носителя

В эпоху господства беспилотной авиации, оснащенной совершенными оптико-электронными системами, классическая маскировка солдата столкнулась с экзистенциальным вызовом. Тепловизионные камеры, способные видеть разницу температур в доли градуса, сводят на нет преимущества даже самого качественного камуфляжного рисунка. Ответом на это стал революционный маскировочный костюм «Древоч», разработанный специалистами воронежской компании Zavoz.pro.

Традиционные средства противодействия тепловизорам часто работают по принципу изоляции: они пытаются «закрыть» тепловое излучение тела толстым слоем материала. Это делает бойца неподвижным «термосом», который рано или поздно все равно нагреется, а при движении булки грузным и неповоротливым. «Древоч» использует принципиально иной подход — активное теплоотведение. Ключевой инновацией является технология Непрерывной Тепловой Конвекции (НТК). Материал костюма работает как высокоэффективная система теплообмена. Он не блокирует тепло, а отводит его от тела бойца, обеспечивая при этом, чтобы внешний маскировочный слой не нагревался. Таким образом, в объективе вражеского беспилотника с тепловизором, боец в «Древоче» не будет выделяться ярким пятном на фоне окружающей среды. Его тепловой контур «растворяется», сливаясь с температурой деревьев, грунта или растительности.

Костюм «Древоч» позиционируется как универсальное решение для различных военных специальностей: он обеспечивает скрытность разведчикам и диверсантам при проникновении, защищает пехотинцев от обнаружения и наведения огня БПЛА, позволяет корректировщикам и снайперам оставаться невидимыми при длительной неподвижности, а также маскирует сапёров при проведении инженерных работ в зоне потенциального наблюдения противника.

Помимо маскировки в тепловом диапазоне, костюм обеспечивает повышенную выживаемость за счёт ключевых свойств материала: он пожаростоек (плавится и самозатухает, а не горит), гидрофобен (не впитывает воду, сохраняя вес и защищая от переохлаждения) и обладает низкой теплопроводностью. Появление «Древоча» знаменует собой важный этап в «технологической гонке» между средствами обнаружения и маскировки. Дроны-разведчики, ставшие «глазами» артиллерии и ударных беспилотников, теряют часть своего всеведения.