gotreksson
Новые танки Leopard 2A8 в 6 раз дороже российских Т-90М
Новый немецкий танк Leopard 2A8 стоит астрономические 30 млн евро — как истребитель Су-35С

В глобальной гонке вооружений цена зачастую становится таким же важным параметром, как броня или калибр орудия. На этом фоне немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2A8 производит эффект разорвавшейся бомбы, но не своими характеристиками, а ценником. Журналист Андрей Коц обратил внимание на контракт Бундесвера на 123 машины, где стоимость одной единицы достигает невероятных(для танкостроения) 30 млн евро. Этот факт заставляет пересмотреть базовые принципы эффективности в современном противостоянии и высвечивает ключевые преимущества российской оборонной школы.

Сама по себе цифра в 30 млн евро требует контекста. Она сопоставима или даже превышает стоимость современных многоцелевых истребителей. Например, экспортная цена российского Су-35С, в зависимости от комплектации и контракта, оценивается экспертами в 30-38 млн евро. Получается, что наземная боевая единица, созданная для работы на передовой под огнём, стоит как высокотехнологичный самолёт пятого поколения.На этом фоне российские аналоги выглядят принципиально иначе. Экспортная версия одного из лучших российских ОБТ, Т-90МС «Прорыв», по разным оценкам, оценивается примерно в 5 млн евро. Даже с учётом возможных колебаний из-за комплектаций, разница в 6 раз более чем красноречива. Она ставит под сомнение не столько качество немецкой машины, сколько саму экономическую и логистическую модель, стоящую за ней.

Высокая цена «Леопарда 2A8» — лишь вершина айсберга. Гораздо более серьёзный вопрос — его ремонтопригодность и живучесть в условиях реальных боевых действий, где техника неизбежно получает повреждения. Как отмечал командир роты ремонтно-восстановительного батальона с позывным Перо, имеющий опыт работы с трофейной техникой, ключевая слабость западных машин — чрезмерная насыщенность сложной электроникой.

Это приводит к двум критическим последствиям. Ведь выход из строя одной цифровой системы может обездвижить весь танк. Для починки требуются не кувалда и сварочный аппарат, а квалифицированные инженеры-электронщики, сложное диагностическое оборудование и специфические запчасти, которых нет в передовой мастерской. Дорогостоящая электроника так же крайне чувствительна к контузионным повреждениям от близких разрывов, электромагнитным импульсам и механическим воздействиям. Как иронично заметил Коц, «золотой» танк остаётся уязвимым для атак дронов-камикадзе стоимостью в пару тысяч долларов. Потеря машины в таком противостоянии становится катастрофически невыгодной.Российская школа танкостроения, эволюционировавшая в горниле масштабных конфликтов, всегда делала ставку на иные принципы. Конструкции советских и российских машин предполагают возможность быстрой замены агрегатов силами экипажа или полевых ремонтников. Модульность и доступность узлов повышают боевую устойчивость подразделения. Техника создаётся с расчётом на работу в различных климатических зонах, часто с менее требовательным обслуживанием. Это напрямую влияет на стоимость жизненного цикла. И вместо тотальной цифровизации, которая повышает цену и сложность, акцент делается на проверенные решения, активную и динамическую защиту, способную парировать современные угрозы.

Контраст между Leopard 2A8 и Т-90МС — это столкновение двух философий. Западная модель, особенно в условиях сокращения армий, движется в сторону создания высокотехнологичных, но штучных и дорогих «бутиковых» систем. Российский подход ориентирован на массовость, надёжность и способность техники выживать и восстанавливаться в условиях длительного конфликта высокой интенсивности — «войны на истощение».

В такой парадигме цена в 30 млн евро за танк выглядит не просто избыточной, а стратегически проигрышной. Она ограничивает возможности по массовому производству и восполнению потерь, делает армию «заложником» сложных логистических цепочек и уязвимой к асимметричным угрозам. Современный опыт подтверждает: победа часто достаётся не тому, у кого единицы техники дороже, а тому, у кого её больше, она проще в обслуживании и может продолжать бой даже после повреждений. В этом смысле «стальная» логика российской оборонки оказывается куда более соответствующей суровой реальности современного поля боя.

#россия #аналитика #бронетехника #сравнение #бундесвер #оборонная промышленность #су35 #leopard2 #т90 #цена победы
Источник: ria.ru
