gotreksson
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
Продолжительность непрерывного пребывания аппарата в стратосфере составит 1000 часов.

Сегодня цифровизация проникает во все сферы жизни, а надежная и повсеместная связь становится таким же стратегическим ресурсом, как нефть или газ. Однако классические наземные сети и спутниковые группировки имеют свои ограничения: первые не вездесущи, а вторые — дороги и имеют задержки сигнала. Решение этой задачи лежит в стратосфере, и именно здесь российская наука готовит революцию.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) стал победителем крупного конкурса по созданию беспилотных систем, способных длительно, до 1000 часов, удерживаться над заданной областью. Проект Инжинирингового центра университета предполагает разработку принципиально новой высотной платформы, которая не просто бьет рекорды автономности, но и призвана стать краеугольным камнем телеком-инфраструктуры следующего поколения.Ключевой инновацией проекта является гибридная концепция, объединяющая в себе лучшие свойства самолета и дирижабля. На высотах около 20 км плотность атмосферы мала, и аппарат, наполненный легким газом (например, гелием), может быть сбалансирован таким образом, чтобы его вес был равен весу вытесняемого воздуха. Это означает, что энергия не тратится на поддержание высоты — основную статью расхода для обычных БПЛА.

В отличие от тихоходных дирижаблей, платформа МИФИ имеет форму и аэродинамику, приближенные к самолетной схеме. Это обеспечивает устойчивость к сильным ветровым нагрузкам, характерным для стратосферы, и позволяет выполнять маневры с минимальными энергозатратами. Инженеры МИФИ создали концепт, который избегает главных недостатков обеих технологий: энергозатратности самолетов и уязвимости дирижаблей перед ветром.

Основное предназначение стратосферной платформы — стать элементом будущих распределенных сетей Non-Terrestrial Networks (NTN), которые являются неотъемлемой частью стандарта связи 6G.

Представьте себе базовую станцию, парящую на высоте 20 км и обеспечивающую устойчивое покрытие на площади от 150 до 450 квадратных километров. Это сравнимо с покрытием десятков наземных вышек, но без необходимости строить дорогостоящую инфраструктуру в труднодоступных регионах.

Технологическое оснащение платформы получит MIMO-систему с адаптивной фазированной решеткой. Это антенны нового поколения, способные формировать узконаправленные лучи, «подстраиваясь» под конкретных пользователей и динамически перераспределяя ресурсы. что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность.

На борту такмже будет размещено все необходимое оборудование для поддержки протоколов 5G уровней L1–L3, что позволит платформе интегрироваться в существующие и будущие сети.

Для удержания в заданной точке и стабильной работы связи используется гибридная микронавигационная система. Она сочетает в себе данные GNSS (ГЛОНАСС/GPS) и инерциальные сенсоры. Но главная «изюминка» — гибридный квантовый магнетометр с рекордной чувствительностью 10 нТл/√Гц. Это устройство позволяет с высочайшей точностью определять ориентацию и положение аппарата в пространстве, практически не подвержено дрейфу и обеспечивает беспрецедентную стабильность.

На жанный момент разработка ведется комплексно. МИФИ планирует создать целую линейку аппаратов, рассчитанных на разные задачи:

1. Лёгкая платформа (самолётного типа). Пионер проекта, готовящийся к апробации уже в 2026 году. С автономностью до пяти суток, она станет испытательным полигоном для ключевых технологий в реальных условиях.

2. Средняя платформа («летающее крыло»). Более серьезный аппарат, оснащенный дизельной силовой установкой, способный работать в небе до двух недель. Эта модель может стать решением для среднесрочных миссий мониторинга и связи в масштабах целого региона.

3. Тяжёлая стратосферная платформа. Флагман проекта. Аппарат с криогенной силовой установкой, использующий эффект нулевой плавучести для многомесячной автономности. Именно эта платформа станет основой для пилотных коммерческих запусков. Первыми регионами для испытаний станет Якутия — обширная территория со слабо развитой инфраструктурой. Здесь платформы смогут обеспечить связь для удаленных поселков, а также стать элементом системы управления беспилотными грузовиками, развитие которых критически важно для логистики в условиях Крайнего Севера.

Успех этого проекта откроет дорогу к созданию национальной сети стратосферных телеком-хабов, которые обеспечат связь 6G по всей территории страны, включая самые отдаленные и труднодоступные регионы, тем самым закладывая основу для цифрового суверенитета и технологического рывка в ближайшем десятилетии.

#новости #наука #бпла #якутия #6g #глонасс #дирижабль #gnss #ntn #nonterrestrialnetworks #нияумифи
1
Показать комментарии (1)
