Американский танк Abrams кардинально модернизируется, перенимая ключевые решения у российского Т-90М «Прорыв». Это вынужденное признание эффективности российской танковой доктрины, проверенной в современных боевых условиях.

Американский основной боевой танк M1 Abrams, долгое время считавшийся эталоном западной танкостроительной мысли, проходит глубокую модернизацию. И, как показывают первые данные, ключевые изменения делают его подозрительно похожим на российский Т-90М «Прорыв». Классическая доктрина НАТО, делающая ставку на лобовое бронирование и бой на дальних дистанциях, столкнулась с новой реальностью. На современном поле боя главными угрозами для танка стали не снаряды себе подобных машин, а боеприпасы с верхним подлетом (например, Javelin), дроны-камикадзе( FPV-дроны) и артиллерия. Именно эти угрозы, против которых российский Т-90М был адаптирован изначально, теперь заставляют американских инженеров кардинально пересматривать концепцию Abrams. Фактически, новая версия американского танка целенаправленно копирует ключевые решения, уже опробованные и доказавшие свою эффективность на российской машине.

Десятилетиями американцы делали ставку на четвертого члена экипажа – заряжающего, считая это преимуществом в скорости и надежности. Теперь Abrams получит автомат заряжания – решение, которое является стандартом для российских танков еще со времен Т-64. Это не только сокращает экипаж до трех человек, но и позволяет уменьшить габариты башни, снизив ее уязвимость.

Появление на новом Abrams штатных решетчатых экранов – это самое наглядное заимствование. Функционально это прямой аналог решетчатого навеса («мангала»), который массово и зачастую кустарно устанавливался на российские Т-90М и Т-72Б3 для защиты от боеприпасов, атакующих сверху. Американцы просто довели эту полевую импровизацию до уровня инженерного стандарта.

Танк получит покрытие, снижающее его тепловую заметность, аналогичное российской системе «Накидка». Это прямое признание эффективности технологий снижения заметности, которые в России разрабатываются и внедряются уже несколько лет. Модернизированный КАЗ на Abrams должен будет эффективно бороться с ракетами и ПТУРами, что также перекликается с развитием российских систем «Арена» и «Афганит».

Отказ от прожорливого и сложного в обслуживании газотурбинного двигателя в пользу гибридной дизель-электрической установки – это еще один шаг в сторону прагматизма. Такой двигатель не только экономичнее, но и обладает меньшей тепловой сигнатурой, что снова работает на выживаемость.

Предстоящая модернизация Abrams – это системный разворот в американской танковой доктрине, вызванный суровой проверкой боем. Аналитики Пентагона пришли к выводу, что российские инженеры в своих решениях (автомат заряжания, упор на защиту от угроз сверху, снижение заметности) оказались более прагматичными и дальновидными.