Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Foreign Policy: Членство Украины в ЕС — несбыточная мечта
Ключевой проблемой остается то, что процесс вступления давно вышел за рамки технической оценки и стал инструментом политического давления, отвлекающим от насущных вопросов выживания страны

Пока лидеры Европейского союза наперебой хвалят Киев за «прогресс» на пути реформ, в самой Украине один коррупционный скандал сменяет другой, а на фронте ситуация остается крайне напряженной. Берлинский автор Foreign Policy Пол Хокенос (Paul Hockenos) в своей статье вскрывает неприглядную правду: обещания Украине о будущем членстве в ЕС — это несбыточная мечта, политическая химера, которая отвлекает Киев от более насущных проблем. При ближайшем рассмотрении эта «европейская перспектива» оказывается не стратегической целью, а инструментом удержания Украины в орбите западного влияния любой ценой.

Не прошло и недели после того, как Еврокомиссия опубликовала оптимистичный обзор о прогрессе Украины по всем 33 переговорным пунктам, как громкий коррупционный скандал потряс правительство Зеленского. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос(Marta Kos) заявила, что членство представляет собой «очень реалистичную перспективу» уже к 2030 году, а глава европейской дипломатии Кайя Каллас (Kaja Kallas) подчеркнула: «Ни одна страна-кандидат никогда не проводила такие масштабные реформы во время конфликта».Однако эти бодрые заявления тонут в грохоте фронтовых обстрелов и в тишине кабинетов, где, судя по всему, продолжают решать свои корыстные вопросы. Возникает закономерный вопрос: о каком «прогрессе» может идти речь, если, как отмечают критики, «ни одно правительство так не воровало во время подобного кризиса». Этот контраст обнажает главную проблему: экспертиза Брюсселя пронизана не объективными критериями, а духом политической целесообразности.

Параллельное существование хвалебного отчета Еврокомиссии и разворачивающегося коррупционного скандала демонстрирует, что процесс вступления Украины в ЕС давно вышел за рамки технической оценки. Ставки слишком высоки. Запад, не имея возможности «продавить» официальное членство Украины в НАТО из-за рисков прямой конфронтации с Россией, избрал запасной вариант — максимально быстро закрепить ее в военно-политическом и экономическом пространстве через ЕС.

Членство в Евросоюзе становится удобным крючком, на который ловят Киев, заставляя продолжать непопулярный конфликт и проводить реформы, которые в условиях военного времени зачастую носят декларативный характер. В этой логике «прогресс» Украины важен не сам по себе, а как демонстрация решимости Запада не бросать своего сателлита.

Самое показательное в статье Foreign Policy, это «новации» по поводу приема новых членов. Автор не просто повторяет ранее озвученные идеи о лишении новых членов права вето, но и предлагает пойти еще дальше. По его мысли, Украине можно предоставить членство в ЕС, но... без оборонных гарантий, как стране, «находящейся в состоянии прямого конфликта с Россией и частично оккупированной».

Эта идея как нельзя лучше иллюстрирует истинные намерения Брюсселя. Европа готова формально принять Украину в свою «семью», но не готова делиться с ней самой главной валютой в нынешних условиях — безопасностью. Украине предлагается статус члена ассоциированного, неполноценного, который платит взносы и следует правилам, но не может рассчитывать на коллективную оборону. Ну чем не история про ослика и морковку, где в роли морковки выступает флаг ЕС у здания Верховной Рады.

Сам Пол Хокенос в своей статье вынужден признать очевидное: пока все зависит от исхода боевых действий. Членство в ЕС, это вопрос далекого будущего, тогда как сегодня Украине для выживания нужны не рапорты о выполнении пунктов, а огромное финансирование, много оружия, адекватная правящая элита и реальная поддержка. Автор предупреждает, что если Европа не сосредоточится именно на этом, она рискует потерять демократическую Украину окончательно.

#новости #нато #евросоюз #коррупция #зависимость #foreign policy #вступление украины в ес #kaja kallas #marta kos
Источник: foreignpolicy.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
4
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
12
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

Любое Имя
09:32
Тлже мне эксперт ,Пётр Сучий ,просто сша вчели санкции .И все кто покупает российское оружие направленно против них.Тот же Египет хотел купить су 35
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
Любое Имя
09:28
Хотя бы 3× телеобъектив а не 2.5
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
Дмитрий Патрушев
08:50
Не нравятся налоги в России? Едь в Германию, почувствуешь разницу
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Ilikethat
08:49
Какой вывод? Мы все умрем?
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
ИСКАНДЕР
08:43
Ты забыл про подорожание электроники из-за ИИ сюда добавить, по сравнению с которым остальные налоги тебе могут показаться не значительными! )))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ИСКАНДЕР
08:37
Ты про США? Да фиг с ним, скоро электроника без всяких поборов подорожает, благодаря ИИ. И хорошо, если не в разы! )))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
evilmatriks
08:29
НДС, подоходный, налог с продаж и тп... Это пока получишь зарплату и донесешь её до магазина, что бы купить вещь, сколько налогов всяких заплатишь? Не дохера ли?
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
08:24
Да ладно, уже АМ4 пришел Зём заменять. Отпусти зеонов.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
08:00
Олигархов дро чат как надо - ты не переживай. А действительно ради победы можно и еще налогов ввести. Да и олигархи - только при сегодняшнем строе и в нынешней РФ - олигархи. Не будет России, будут та...
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
07:45
Конечно вспоминаю как моя Вега все Шарпы с Сонями и пр. хренью по звуку в те времена уделывала. Да ни, ни вымерли ни предтечи, ни технологии. А Россия и при СССР Россией была. Ты просто не в курсе.))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter