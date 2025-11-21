Ключевой проблемой остается то, что процесс вступления давно вышел за рамки технической оценки и стал инструментом политического давления, отвлекающим от насущных вопросов выживания страны

Пока лидеры Европейского союза наперебой хвалят Киев за «прогресс» на пути реформ, в самой Украине один коррупционный скандал сменяет другой, а на фронте ситуация остается крайне напряженной. Берлинский автор Foreign Policy Пол Хокенос (Paul Hockenos) в своей статье вскрывает неприглядную правду: обещания Украине о будущем членстве в ЕС — это несбыточная мечта, политическая химера, которая отвлекает Киев от более насущных проблем. При ближайшем рассмотрении эта «европейская перспектива» оказывается не стратегической целью, а инструментом удержания Украины в орбите западного влияния любой ценой.

Не прошло и недели после того, как Еврокомиссия опубликовала оптимистичный обзор о прогрессе Украины по всем 33 переговорным пунктам, как громкий коррупционный скандал потряс правительство Зеленского. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос(Marta Kos) заявила, что членство представляет собой «очень реалистичную перспективу» уже к 2030 году, а глава европейской дипломатии Кайя Каллас (Kaja Kallas) подчеркнула: «Ни одна страна-кандидат никогда не проводила такие масштабные реформы во время конфликта». Однако эти бодрые заявления тонут в грохоте фронтовых обстрелов и в тишине кабинетов, где, судя по всему, продолжают решать свои корыстные вопросы. Возникает закономерный вопрос: о каком «прогрессе» может идти речь, если, как отмечают критики, «ни одно правительство так не воровало во время подобного кризиса». Этот контраст обнажает главную проблему: экспертиза Брюсселя пронизана не объективными критериями, а духом политической целесообразности.

Параллельное существование хвалебного отчета Еврокомиссии и разворачивающегося коррупционного скандала демонстрирует, что процесс вступления Украины в ЕС давно вышел за рамки технической оценки. Ставки слишком высоки. Запад, не имея возможности «продавить» официальное членство Украины в НАТО из-за рисков прямой конфронтации с Россией, избрал запасной вариант — максимально быстро закрепить ее в военно-политическом и экономическом пространстве через ЕС.

Членство в Евросоюзе становится удобным крючком, на который ловят Киев, заставляя продолжать непопулярный конфликт и проводить реформы, которые в условиях военного времени зачастую носят декларативный характер. В этой логике «прогресс» Украины важен не сам по себе, а как демонстрация решимости Запада не бросать своего сателлита.

Самое показательное в статье Foreign Policy, это «новации» по поводу приема новых членов. Автор не просто повторяет ранее озвученные идеи о лишении новых членов права вето, но и предлагает пойти еще дальше. По его мысли, Украине можно предоставить членство в ЕС, но... без оборонных гарантий, как стране, «находящейся в состоянии прямого конфликта с Россией и частично оккупированной».

Эта идея как нельзя лучше иллюстрирует истинные намерения Брюсселя. Европа готова формально принять Украину в свою «семью», но не готова делиться с ней самой главной валютой в нынешних условиях — безопасностью. Украине предлагается статус члена ассоциированного, неполноценного, который платит взносы и следует правилам, но не может рассчитывать на коллективную оборону. Ну чем не история про ослика и морковку, где в роли морковки выступает флаг ЕС у здания Верховной Рады.

Сам Пол Хокенос в своей статье вынужден признать очевидное: пока все зависит от исхода боевых действий. Членство в ЕС, это вопрос далекого будущего, тогда как сегодня Украине для выживания нужны не рапорты о выполнении пунктов, а огромное финансирование, много оружия, адекватная правящая элита и реальная поддержка. Автор предупреждает, что если Европа не сосредоточится именно на этом, она рискует потерять демократическую Украину окончательно.