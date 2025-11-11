Российские ученые разработали первый в стране прототип комплекса, позволяющий без проведения хирургического вмешательства уничтожать опухоли с помощью воздействия микроволновым излучением

Российские ученые создали и успешно проверили в работе первый отечественный прототип устройства, которое уничтожает злокачественные опухоли направленным микроволновым излучением. Разработка родилась в русле программы импортозамещения и призвана не только снизить зависимость от зарубежных технологий, но и переосмыслить сам подход к хирургическому лечению онкологии.

По словам руководителя проекта Фёдора Кочетова, система объединяет микроволновый генератор и специализированную антенну. Метод основан на принципах радиочастотной абляции, когда на изменённые ткани воздействуют прицельно и под полным контролем.

Как это работает на практике: тонкая антенна, связанная с генератором, через небольшой прокол вводится непосредственно в опухолевый очаг. Далее устройство подаёт электромагнитную энергию, которая адресно попадает в патологическую ткань и заставляет молекулы воды в клетках интенсивно вибрировать. В результате локальная температура стремительно повышается. Достигнув критического порога, ткань проходит этап денатурации белков, клеточные структуры разрушаются, и опухоль гибнет.

Ключевое достоинство технологии — высокая избирательность. «Сила метода в направленности микроволнового излучения: мы минимизируем повреждение здоровых тканей и жизненно важных анатомических структур», — подчёркивает Фёдор Кочетов. Это особенно критично при вмешательствах рядом с крупными сосудами, нервными стволами и органами, от работы которых зависит жизнь пациента.

Если классическое удаление образования нередко занимает около часа, новая методика сокращает длительность вмешательства до примерно 20 минут. Не менее важно, что доступ к очагу обеспечивается без больших разрезов — через аккуратные проколы. Это снижает кровопотерю, уменьшает инфекционные риски и даёт выраженный эстетический эффект. Впереди клинические исследования и регистрационные процедуры.