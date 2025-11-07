Проект, реализуемый с господдержкой, должен устранить зависимость России от импорта бериллия и начать выпуск продукции к 2027 году

В Кижингинском районе Бурятии стартует строительство Ермаковского горно-обогатительного комбината — объекта, который без преувеличения можно назвать стратегическим для страны. Проект федерального уровня получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, а значит, официально дан зелёный свет стройке.

Ермаковское месторождение, известное со второй половины XX века, признано крупнейшим в России по бериллию. Запасы выделяются не только масштабом, но и высоким качеством сырья. В рудах значимо присутствует и флюорит, что открывает возможности для комплексной переработки и повышает экономическую устойчивость проекта.

Оператором выступит компания «Ермаковское» при участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Проект реализуется в статусе резидента ТОР «Бурятия». Проектировщик — ООО «ЕМС-Майнинг». Добыча руды запланирована открытым способом. Горизонт реализации — до 2034 года, при этом запуск производства ожидается уже в 2027-м. Общий объём инвестиций превысит 6,5 млрд рублей. Локация выбрана с расчётом на логистику: месторождение находится в 46 км от станции Бада на Транссибирской магистрали и в 180 км от Улан-Удэ, что упростит снабжение и оперативный вывоз продукции.

Сейчас Россия частично покрывает потребности в бериллии за счёт импорта, в основном из Казахстана. Новый комбинат позволит закрыть внутренний спрос и усилить позиции на глобальном рынке редких металлов. Одно из ключевых свойств бериллия — прозрачность для рентгеновского излучения, что делает его незаменимым в точных приборах и высокотехнологичных установках. Проект изначально ориентирован на экологическую ответственность. На площадке возведут современные очистные и гидротехнические объекты, а также лаборатории для контроля качества руды и реагентов.