Центральный Банк России опубликовал обзор инфляции, согласно которому общий рост цен снизился до 8,2% в октябре, однако базовая инфляция, которая включает в себя более устойчивые к изменениям цены, возросла до 9,7%. Это ставит ЦБ перед необходимостью повышения ключевой ставки в декабре для обеспечения финансовой стабильности.

Текущая неделя еще только началась, а уже успела стать заметной в мире макроэкономики благодаря ряду ключевых новостей, которые, увы, только усилили беспокойство участников рынка о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Давайте разберёмся, что же происходит.

Центральный Банк Российской Федерации опубликовал свой обзор инфляции за октябрь. И хотя общий рост цен показал снижение до 8,2% с 9,9% в сентябре, это не может успокоить. Напротив, базовая инфляция — та самая тяжелая артиллерия ценовых изменений — продолжила свое восхождение и достигла 9,7%, что также стало шагом вверх по сравнению с 9,1% месяцем ранее. Эта ситуация ставит ЦБ перед сложным выбором: для обеспечения финансовой стабильности необходимо повышение ключевой ставки в декабре. Однако следует учитывать временной разрыв между принятыми мерами и их влиянием на экономику — возможно, текущие данные не отражают всей жесткости новой денежно-кредитной политики (ДКП).

Взглянув на свежие данные за ноябрь, можем заметить некоторые тревожные тренды: на прошлой неделе повышение цен составило 0,37%. Здесь стоит обратить внимание на волатильность овощных и фруктовых категорий — огурцы и томаты внесли значительный вклад в этот рост. Если исключить эти «чувствительные» позиции из общего уравнения ценового роста, то общая картина выглядела бы гораздо менее угрожающей — всего лишь 0,13%.

Так или иначе, правительственные меры по сдерживанию цен пока не дают результатов. Остается надеяться на скорое проявление эффектов этих инициатив; это могло бы помочь вернуть инфляцию к целевым показателям Центробанка и смягчить его потенциальные решения.

На пленарном заседании Госдумы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина представила «Основы денежно-кредитной политики на ближайшие три года». Она отметила важный фактор роста спроса — кредитование. Кредитование физических лиц демонстрирует замедление темпов роста; однако корпоративное кредитование все еще сохраняется на высоком уровне.

Набиуллина предсказывает замедление общей динамики кредитования и сопутствующее снижение инфляции при отсутствии новых экономических потрясений. Вместе с этим есть надежда на снижение ключевой ставки в следующем году.

Тем не менее текущие реалии остаются далеки от оптимистичного сценария: инфляция сохраняется на высоком уровне; предприятия готовятся к дальнейшему росту цен; доллар вновь перевалил за психологическую отметку в 100 рублей; экономический рост продолжает уверенные темпы. Все это создает предпосылки для очередного повышения ключевой ставки в декабре.

Правда в том, что временные факторы инфляции вполне могут нормализоваться. Возможно уже в ноябре мы увидим замедление роста кредитования согласно прогнозам Центрального банка. Но пока базовый сценарий остается неизменным: ожидания повышения ключевой ставки до 23% выглядят реалистично.

Как видно из текущих событий и анализа макроэкономической среды, нам предстоит пройти через непростые времена. Инвесторам придется быть бдительными и адаптироваться к быстро меняющимся условиям финансового ландшафта России. Вопрос лишь в том — как быстро ЦБ сможет наладить внутреннюю стабильность.