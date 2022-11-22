Такие меры приняты, чтобы бороться с изменением климата.

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Постоянно растущая зависимость мирового сообщества от Интернета сопряжена с физическими издержками. Центры обработки данных, которые выполняют жизненно важную роль по размещению и обслуживанию основных компьютерных служб и данных, являются центральным элементом любой операции, которая опирается на цифровые ресурсы. Они также занимают огромные площади; по мере того, как организация растет, центры обработки данных также разрастаются. В конце концов, организации вынуждены думать не только о том, где разместить свои центры обработки данных, но и о том, как обеспечить их эффективное энергопитание и как уменьшить их выбросы.





В последние годы известные организации начали размещать дата-центры в пустыне или посреди океана. В пустынях мало стихийных бедствий, нарушающих работу службы и как правило, там можно использовать солнечную энергию; что касается океана, там можно бесплатно охлаждать центры обработки данных. Но центры обработки данных в пустыне по-прежнему интенсивно используют энергию и ни один наземный центр обработки данных не обходится без вредных выбросов.

Европейский союз считает, что может решить эту проблему, отправив центры обработки данных в космос и уже работает над проверкой этой теории в рамках исследования, под названием ASCEND, стоимостью 2 миллиона долларов.

Усовершенствованное космическое облако для европейской сети с нулевым уровнем выбросов и суверенитетом данных (ASCEND) является детищем Евросоюза и Thales Alenia Space, европейской аэрокосмической компании. Цель исследования — изучить возможность размещения станций центров обработки данных на низкой околоземной орбите. Космические центры обработки данных будут получать энергию от солнечных электростанций, вырабатывающих несколько сотен мегаватт, а единственной связью с Землей будет высокоскоростное интернет-соединение. Если все пойдет хорошо, эти внеземные центры обработки данных могут дополнить или заменить некоторые наземные центры обработки данных.

Первоочередной задачей ASCEND является определение того, действительно ли космические центры обработки данных имеют меньше выбросов, чем земные. Полученные результаты этого исследования могут разочаровать Еврокомиссию, если принять во внимание ресурсы, необходимые для их запуска. (Согласно заявлению Thales Alenia, в разработку добавлен проект «безопасной для климата многоразовой тяжелой ракеты-носителя»). Запуск и обслуживание такой установки будет очень дорогим удовольствием и если космические центры обработки данных будут не так полезны, как их земные аналоги, то их отправка в космос может не окупиться.

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Если же ASCEND добьется успеха, то полученная технология поможет Европе добиться своей цели - углеродной нейтральности к 2050 году в рамках «Зеленого соглашения».