Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Евросоюз собирается разместить центры обработки данных в космосе
Такие меры приняты, чтобы бороться с изменением климата.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Постоянно растущая зависимость мирового сообщества от Интернета сопряжена с физическими издержками. Центры обработки данных, которые выполняют жизненно важную роль по размещению и обслуживанию основных компьютерных служб и данных, являются центральным элементом любой операции, которая опирается на цифровые ресурсы. Они также занимают огромные площади; по мере того, как организация растет, центры обработки данных также разрастаются. В конце концов, организации вынуждены думать не только о том, где разместить свои центры обработки данных, но и о том, как обеспечить их эффективное энергопитание и как уменьшить их выбросы.

реклама


В последние годы известные организации начали размещать дата-центры в пустыне или посреди океана. В пустынях мало стихийных бедствий, нарушающих работу службы и как правило, там можно использовать солнечную энергию; что касается океана, там можно бесплатно охлаждать центры обработки данных. Но центры обработки данных в пустыне по-прежнему интенсивно используют энергию и ни один наземный центр обработки данных не обходится без вредных выбросов.

Европейский союз считает, что может решить эту проблему, отправив центры обработки данных в космос и уже работает над проверкой этой теории в рамках исследования, под названием ASCEND, стоимостью 2 миллиона долларов.

Усовершенствованное космическое облако для европейской сети с нулевым уровнем выбросов и суверенитетом данных (ASCEND) является детищем Евросоюза и Thales Alenia Space, европейской аэрокосмической компании. Цель исследования — изучить возможность размещения станций центров обработки данных на низкой околоземной орбите. Космические центры обработки данных будут получать энергию от солнечных электростанций, вырабатывающих несколько сотен мегаватт, а единственной связью с Землей будет высокоскоростное интернет-соединение. Если все пойдет хорошо, эти внеземные центры обработки данных могут дополнить или заменить некоторые наземные центры обработки данных.

Первоочередной задачей ASCEND является определение того, действительно ли космические центры обработки данных имеют меньше выбросов, чем земные. Полученные результаты этого исследования могут разочаровать Еврокомиссию, если принять во внимание ресурсы, необходимые для их запуска. (Согласно заявлению Thales Alenia, в разработку добавлен проект «безопасной для климата многоразовой тяжелой ракеты-носителя»). Запуск и обслуживание такой установки будет очень дорогим удовольствием и если космические центры обработки данных будут не так полезны, как их земные аналоги, то их отправка в космос может не окупиться.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Если же ASCEND добьется успеха, то полученная технология поможет Европе добиться своей цели - углеродной нейтральности к 2050 году в рамках «Зеленого соглашения».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #евросоюз #дата-центры #ascend #центры обработки данных
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый старт коммерческой индийской ракеты потерпел неудачу
Индия обяжет производителей мобильных устройств использовать разъем USB Type-C
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
21
Процессор AMD Ryzen 5 7600X теоретически можно переделать в Ryzen 9 7900X - все чиплеты на месте
11
Игрок Cyberpunk 2077 нашёл новое легендарное оружие
6
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
15
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
GeForce RTX 4080 сильно подешевела в РФ и стоит ниже менее скоростной GeForce RTX 3090 Ti
10
Инсайдеры назвали 30 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
1
Стоит ли покупать SSD под игры и фильмы, и почему выгоднее выбрать HDD на 6 Тб
16
Владельцы смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой их ремонта из-за возникшего дефицита запчастей
14
GeForce GTX 1060 набирает обороты и надолго останется на первом месте по популярности у геймеров
7
Postal III сняли с продажи в Steam, а разработчики серии порекомендовали всем желающим качать «этот мусор» с торрентов
2
AMD пытались потроллить NVIDIA за сгорающие разъемы, но вызвали насмешки в свой адрес
23
«Майнер в носках» разобрал MSI RTX 4090 Gaming X и нашел дополнительные проблемы карты
9
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Snapdragon 8 Gen 2 устанавливает новые рекорды многоядерной производительности в Geekbench
3
Основатель TSMC пояснил, что выпускать чипы в США не так выгодно, как на Тайване
4
Игровые Mini-LED мониторы идут в народ - появился 27-дюймовый 2К дисплей, с 165 Гц и ценой в 240$
6
LG представила игровой OLED-монитор UltraGear 27GR95QE с частотой 240 Гц
12
The Division Heartland ожидаемо получила «зрелый» возрастной рейтинг
+
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
67

Популярные статьи

Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
31
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
32
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
6
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
21
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
21
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
19
Почему графика в играх на ПК не улучшается – при чём тут NVIDIA, и когда видеокарты подешевеют
26
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
360
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
13
Почему Одесса 3 суток сидела без света, и зачем Украина продолжает продавать энергию в Польшу
21

Сейчас обсуждают

Кружит голову мимоза
17:29
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Bisaimon
17:29
Причем тут игра и СВО.?? Вы хоть раз замечали такие ограничение на другие страны??? Думаю нет. Просто всплыло, что все они 6 своих государств и явные Русофобы.
Blizzard планирует присоединиться к санкциям против игроков из России и Белоруссии
Палец Шеши
17:27
Network of data centr Selectel. вчера только оплачивал домен
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Кружит голову мимоза
17:26
не знаешь
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Levithan101
17:26
Ну и ссд обычно переходят в режим read only. Поэтому говорить, что чаще говорить без статистики странно.
Стоит ли покупать SSD под игры и фильмы, и почему выгоднее выбрать HDD на 6 Тб
Палец Шеши
17:26
Ты что здесь клаунаду разыгрываешь? Ты думаешь я не знаю какие порты юзает мой собственный сайт?
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Кружит голову мимоза
17:26
нет
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Палец Шеши
17:25
443
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
NOFX
17:25
Искусственный ажиотаж-мммм...сцуко как это оригинально 😆
Видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT/XTX может не хватить на всех желающих на старте продаж
Дмитрий
17:24
Определитесь уже
Видеокарт AMD Radeon RX 7900 XT/XTX может не хватить на всех желающих на старте продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем