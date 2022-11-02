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Тайваньская компания MediaTek официально подтвердила, что процессор MediaTek Dimensity 9200 дебютирует 8 ноября, а его прямой конкурент Snapdragon 8 Gen 2 появится примерно через неделю. Оба чипсета будут поддерживать все современные функции, которые может предложить Android и появившаяся информация, указывает на то, что они могут превзойти A16 Bionic в некоторых аспектах.
Как сообщают несколько проверенных источников, похоже, что Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2 превзойдут A16 Bionic в производительности графического процессора. Согласно размещенному тесту производительности Manhattan 3.1 1080p, оба процессора работают лучше, чем A16 Bionic, который установлен на iPhone 14 Pro Max. Согласно информации на Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen и его Adreno 740 набрали 217 кадров в секунду в этом тесте, а процессор A16 Bionic набрал всего 195 кадров в секунду. MediaTek, похоже, наконец-то догонит своих конкурентов по графическим процессорам, поскольку новый Mali-G715 Immortalis MC11 на Dimensity 9200 разгоняет его до 228 FPS.
Хотя тактовые частоты двух чипсетов остаются неподтвержденными, в настоящее время инсайдеры указывают на то, что Dimensity 9200 будет иметь одно ядро Соrteх-Х3 c тaктoвoй чacтoтoй 3,05 GHz, три ядрa Соrteх-А715 c тaктoвoй чacтoтoй 2,85 GHz и чeтырe ядрa Соrteх-А510 c тaктoвoй чacтoтoй 2,0 GHz. Snаpdrаgоn 8 Gеn 2 имeeт oднo ядрo Соrtех-Х3 c тaктoвoй чacтoтoй 3,35 GHz, двa ядрa Соrtех-А715 c тaктoвoй чacтoтoй 2,80 GHz, двa ядрa Соrtех-А710 c тaктoвoй чacтoтoй 2,80 GHz и три ядрa Соrtех-А510 c тaктoвoй чacтoтoй 2,0 GHz.