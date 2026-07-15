Обновленная видеокарта получила чёрный корпус с двумя вентиляторами, перфорированной задней панелью и сквозным каналом для вентиляции за радиатором; вентиляторы поддерживают технологию бесшумной работы 0 дБ и останавливаются при низкой нагрузке.

Тайваньский производитель видеокарт Palit анонсировал новую версию GeForce RTX 3060 под названием Infinity 2 OC, оснащённую 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Это первое официальное заявление партнёра Nvidia, напрямую связанное с возобновлением производства RTX 3060, а не очередной случай, когда ритейлер распродаёт складские остатки существующей модели.

Источник: Palit

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Возвращение на рынок популярной модели GeForce RTX 3060, изначально выпущенной в феврале 2021 года, обусловлено перераспределением производственных мощностей в индустрии аппаратного обеспечения. Повышенный спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта (ИИ) привел к глобальному дефициту передовой видеопамяти и загруженности новых конвейерных линий. В отличие от актуальных поколений графических процессоров, требующих дефицитной памяти стандарта GDDR7, модель RTX 3060 использует более доступную GDDR6 и выпускается по 8-нанометровому техпроцессу Samsung. Такой подход позволяет Nvidia обеспечивать видеокартами потребительский бюджетный сегмент, не задействуя производственные мощности, выделенные под флагманские ИИ-чипы для дата-центров.

До официального заявления Palit воскрешение архитектуры Ampere происходило без публичных пресс-релизов: вендоры Gigabyte и Manli ранее начали отгрузки старых версий RTX 3060 в розничные сети различных регионов. Выпуск модификации Infinity 2 OC стал первым открытым анонсом в рамках текущей стратегии. Параллельно на рынке фиксируется появление аналогичных устройств от других производителей — в частности, компания MSI начала реализацию сопоставимой видеокарты по оригинальной стартовой цене 2021 года на уровне 329 долларов США.

Источник: Palit Global

Технические характеристики Palit GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC соответствуют оригинальным спецификациям Nvidia. Устройство оснащено 3584 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти с 192-битной шиной. Версия с заводским разгоном (OC) функционирует на тактовой частоте 1792 МГц. Аппаратная часть включает систему охлаждения с двумя вентиляторами, поддержку технологии 0dB (остановка кулеров при отсутствии нагрузки) и жесткую заднюю панель с вентиляционными вырезами для защиты печатной платы от физической деформации.

Согласно официальной документации производителя, сохранение объема VRAM в 12 ГБ направлено на предотвращение аппаратных ограничений при работе с 3D-моделированием, видеомонтажом в высоком разрешении и локальной обработкой данных нейросетей базового уровня.

Информация о рекомендованной розничной стоимости и дате поступления Palit GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC в открытую продажу пока не опубликована.