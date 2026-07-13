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Fantoci
Valve признала преждевременное срабатывание индикатора перегрева Steam Machine и решает проблему
Готовится прошивка BIOS с новым порогом в 100°C.
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Компания Valve подтвердила наличие ошибки в прошивке BIOS портативной консоли Steam Machine, из-за которой светодиодный индикатор перегрева активируется при более низких температурах, чем предусмотрено техническими параметрами устройства. В готовящемся обновлении порог срабатывания предупреждения будет повышен до 100 °C как для центрального, так и для графического процессоров.

Источник: tomshardware.com

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Впервые информация о проблеме появилась после публикации на Reddit переписки одного из владельцев консоли со службой поддержки Steam. Пользователь сообщил, что индикатор загорелся красным во время игровой сессии, хотя показатели системного монитора фиксировали температуру процессора на уровне 81°C, а видеокарты — 71°C. Согласно ответу представителя технической поддержки, инженеры компании подтвердили наличие известной проблемы в текущей версии BIOS, из-за которой красные световые индикаторы включаются значительно раньше, чем должны. При этом сама консоль работает в пределах нормального температурного диапазона для процессора и видеокарты, что было подтверждено по присланным пользователем скриншотам.

По действующим на данный момент настройкам красный индикатор активируется при достижении процессором температуры 95°C и/или видеокартой — 90°C. После выхода обновления пороговые значения для обоих компонентов будут выровнены и подняты до отметки в 100°C для CPU и GPU вместо текущих 95°C и 90°C соответственно.

Издание VideoCardz со ссылкой на аналогичное сообщение службы поддержки уточнило технические детали похожего случая: при срабатывании предупреждения температура видеокарты составляла 75°C, процессора — 81°C, при этом температура графического ядра (junction) достигала 91°C, а видеопамяти — 80°C. По данным издания, изменение затронет только момент появления предупреждающего индикатора и не повлияет на рабочие температуры самой системы.

Источник: Reddit

Что касается реальных рабочих характеристик консоли, актуальный порог дросселирования остаётся неизменным: согласно сообщению техподдержки, Steam Machine начинает снижать производительность при достижении 100°C на процессоре или видеокарте, а при дальнейшем росте температуры выше этой отметки происходит автоматическое отключение для защиты компонентов. Таким образом, после обновления BIOS индикатор будет загораться одновременно с началом теплового дросселирования, а не заблаговременно.

Точная дата выхода исправления пока не называется — в Valve ограничились формулировкой о том, что обновление появится «скоро».

Издание Tom's Hardware отмечает, что используемый в Steam Machine процессор представляет собой кастомную мобильную версию с теплопакетом 30 Вт, сконфигурированную на дросселирование при 100°C и аварийное отключение при достижении 105°C.

Отдельно источники уточняют, что описанная проблема с преждевременным срабатыванием индикатора не связана с ранее обсуждавшимся в СМИ так называемым «Red Line of Death» — миганием красной подсветки, которое, как ранее пояснила Valve, было вызвано прерванным обновлением BIOS и ошибкой тренировки памяти и устранялось сбросом настроек CMOS.

#valve #steam machine
Источник: tomshardware.com
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