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AMD представит новые процессоры Zen 6 на мероприятии Advancing AI 22–23 июля в Сан-Франциско
Первыми в этот раз дебютируют серверные EPYC Venice.
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Компания Advanced Micro Devices (AMD) официально подтвердила, что новые процессоры на архитектуре Zen 6 будут представлены на мероприятии Advancing AI 2026, которое пройдет 22 и 23 июля в Сан-Франциско. Об этом сообщил технический директор и исполнительный вице-президент компании Марк Пейпермастер в интервью изданию The Cube.

Источник изображения: videocardz.com

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Вопреки устоявшейся практике прошлых лет, когда разработчик начинал коммерческий цикл новых технологических платформ с потребительского сегмента, в этот раз стратегия компании изменилась. Первыми свет увидят не новые процессоры Ryzen для домашних компьютеров, а мощные серверные чипы EPYC шестого поколения (известные под кодовым названием Venice). Эти процессоры разрабатывались специально для дата-центров и станут «сердцем» новой ИИ-платформы AMD Helios. В рамках этой серверной стойки процессоры будут работать в единой экосистеме с графическими ускорителями AMD Instinct MI455 и фирменными сетевыми решениями AMD Pensando, обеспечивая максимальную скорость вычислений для нейросетей.

Для справки, Advancing AI — ежегодная конференция AMD для разработчиков, корпоративных клиентов, партнеров и представителей технологической индустрии. В этом году мероприятие вновь пройдет в конференц-центре Moscone Center West в Сан-Франциско.

По словам Пейпермастера, новое поколение x86-процессоров сохранит лидерство в производительности для традиционных серверных нагрузок и одновременно оптимизировано под задачи, связанные с искусственным интеллектом. Топ-менеджер отметил, что корпоративные клиенты продолжают эксплуатировать десятилетиями формировавшуюся инфраструктуру на базе x86, и переход на иные архитектуры для них нецелесообразен.

Источник изображения: AMD

Согласно данным AMD, озвученным ранее, EPYC Venice станет первым высокопроизводительным вычислительным чипом, серийно выпускаемым по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Производство первоначально организовано на Тайване, в дальнейшем компания планирует расширить выпуск на мощности TSMC в Аризоне. 

Флагманская конфигурация процессора будет включать до 256 ядер на архитектуре Zen 6, что на 33% больше по сравнению со 192 ядрами в текущей линейке EPYC Turin на архитектуре Zen 5. AMD заявила, что прирост производительности и энергоэффективности превысит 70% относительно предшествующего поколения. Платформа получит новый процессорный разъем SP7, поддержку 16-канальной памяти с пропускной способностью до 1,6 Тбайт/с, а также интерфейс PCIe 6.0.

Потребительские процессоры Ryzen на архитектуре Zen 6 в 2026 году представлены не будут. Их официальный анонс ожидается на выставке CES в январе 2027 года.

#amd #zen 6 #epyc venice #advancing ai #amd helios
Источник: videocardz.com
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