Коллекция получила название Series 1, что указывает на планы Nvidia продолжить выпуск подобных карточек в будущем.

Американская компания Nvidia представила ограниченную серию коллекционных физических карточек под названием GeForce Trading Cards Series 1. Данный проект является частью корпоративной инициативы по сохранению и архивации аппаратного и программного наследия компании.

Источник изображения: Nvidia

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Согласно опубликованным материалам, летняя коллекция представляет собой набор карточек, на которых изображены аппаратные продукты, видеоигры и технологические демонстрации, сыгравшие профильную роль в развитии графических процессоров Nvidia. В первой серии запечатлены исторические модели аппаратного обеспечения, включая самый первый коммерческий графический чип компании NV1, выпущенный в 1995 году, и видеокарту GeForce 3, представленную в 2001 году.

Помимо физических устройств, на карточках представлены ранние технические демоверсии, которые создавались для демонстрации вычислительных мощностей новых архитектур. Среди подтвержденных дизайнов присутствуют карточки с изображением демоверсии Chameleon, выпущенной в 2001 году для демонстрации пиксельных шейдеров архитектуры GeForce 3, а также демоверсии Medusa, сопровождавшей релиз линейки видеокарт GeForce GTX 200 в 2008 году. Сами карточки выполнены в стилистике черных печатных плат (PCB) с нанесенным логотипом GeForce и пронумерованы на лицевой стороне. На данный момент на основе официального тизера подтверждено наличие как минимум 11 уникальных дизайнов в стартовом наборе.

Распространение коллекции GeForce Trading Cards Series 1 будет осуществляться на бесплатной основе. Руководство Nvidia планирует раздавать запечатанные наборы карточек посетителям технологических выставок и профильных мероприятий в течение летнего сезона 2026 года. Одним из основных мест физической дистрибуции тиража профильные издания называют предстоящую выставку Gamescom, которая пройдет в августе.





Для пользователей, не имеющих возможности присутствовать на мероприятиях лично, предусмотрен дистанционный механизм получения. Официальное подразделение GeForce будет проводить регулярные розыгрыши наборов через свои подтвержденные учетные записи в социальных сетях, в первую очередь на платформе X (ранее Twitter).

Точный объем выпущенного тиража первой серии в официальном сообщении не раскрывается. Выпуск физического мерчандайза происходит на фоне финансовой и структурной трансформации Nvidia, в ходе которой производитель потребительских видеокарт для персональных компьютеров стал крупнейшим в мире поставщиком вычислительных систем для рынка искусственного интеллекта.