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Fantoci
Sharp представила Karada Mate Watch — умные часы с автоматическим подсчетом калорий во время еды
Пользователю не нужно вручную вводить данные о приёмах пищи — достаточно носить часы. Устройство также фиксирует изменения уровня сахара в крови и контролирует водный баланс. При недостатке жидкости часы автоматически уведомляют владельца.
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Японский производитель электроники Sharp Corporation объявил о выходе на рынок носимых устройств. 16 июня компания представила два новых устройства: смарт-часы Karada Mate Watch (индекс MH-W01) и умное кольцо Karada Mate Ring (индекс MH-R01). Продажи на внутреннем рынке Японии стартуют 9 июля 2026 года. Рекомендованная цена часов 59400 иен (по нынешнему курсу примерно 27000 рублей).

Источник: corporate.jp.sharp

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Основным продуктом линейки стали умные часы Karada Mate Watch, функциональность которых сфокусирована на автоматическом контроле питания. Устройство способно подсчитывать потребляемые калории во время еды без необходимости ручного ведения пищевых дневников. Данная функция базируется на технологии FLOW, разработанной компанией HEALBE. Встроенный биоимпедансный датчик фиксирует перемещение жидкости и колебания уровня глюкозы в теле, после чего алгоритм сопоставляет объем полученной энергии с количеством сожженных калорий.

Параллельно Karada Mate Watch осуществляют мониторинг уровня гидратации. Часы анализируют водный баланс организма и генерирует предупреждения, если пользователю необходимо восполнить дефицит жидкости. Операционная система часов использует графический интерфейс Circuit View. В дневное время дисплей транслирует метрики активности (шаги, пульс, расход энергии), а перед сном интерфейс меняется, выводя на экран прогноз погоды и календарь событий на предстоящий день. Модель выпускается в стальном корпусе (цвета — золото и серебро) и комплектуется стандартным 22-миллиметровым ремешком.

Источник: corporate.jp.sharp

Часы оснащены 1,32-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и поддержкой режима Always-On Display. Толщина корпуса составляет 11,9 мм, вес — около 33 г. Устройство защищено от воды и пыли по стандартам 5 ATM, IPX8 и IP6X, а также допускает очистку с использованием пенящегося мыла. Часы совместимы со смартфонами на Android 14 и выше, а также iOS 17 и выше.

Второе устройство, Karada Mate Ring, разработано совместно с японским стартапом SOXAI. Кольцо ориентировано на углубленный сбор биометрических данных. В титановый корпус толщиной 2,8 мм интегрированы акселерометр, пульсометр, датчик уровня кислорода в крови (SpO2) и инфракрасный термометр для измерения температуры кожи. Масса гаджета варьируется от 2,1 до 3,1 грамма в зависимости от размера. Устройство получило защиту от воды по стандарту IPX8, а заявленный производителем срок автономной работы достигает 14 суток.

Источник: corporate.jp.sharp

Синхронизация гаджетов происходит через единое мобильное приложение Karada Mate. Базовый функционал предоставляется пользователям бесплатно. Платная подписка по тарифу Plus (600 иен, что эквивалетно 270 рублям в месяц) открывает доступ к дополнительным инструментам анализа и рекомендациям профильных диетологов.

Руководство Sharp рассматривает сегмент носимых устройств как новый источник доходов в условиях перенасыщения традиционного рынка смартфонов.

#япония #смарт-часы #умные часы #sharp #flow #karada mate watch #karada mate ring
Источник: notebookcheck.net
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