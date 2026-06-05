Инцидент вызвал широкое обсуждение на Reddit: многие пользователи подтвердили, что сталкивались с аналогичными повреждениями, и также не использовали защиту на кабельном вводе.

Пользователь платформы Reddit под псевдонимом u/Greatfulx столкнулся с редким инцидентом: во время сильной грозы разряд молнии проник в его квартиру через инфраструктуру интернет-провайдера. В результате инцидента вышли из строя маршрутизатор и материнская плата настольного ПК, а на стене помещения остались следы термического воздействия.

Источник: reddit.com

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По словам пострадавшего, инцидент произошел в многоквартирном жилом комплексе. Основной удар пришелся на абонентский роутер, к которому был подключен кабель провайдера. Затем индуцированный высоковольтный импульс пошел дальше по локальной сети через LAN-кабель RJ45, который соединял маршрутизатор с материнской платой персонального компьютера.

Фотографии материнской платы демонстрируют обширные повреждения элементов обвязки сетевого порта, что подтверждает маршрут прохождения тока. Стандартная защита от статического электричества, интегрируемая в современные системные платы не помогла, потому что не обладает достаточной емкостью для поглощения прямого грозового импульса. Мощность скачка напряжения привела к пробою аппаратных компонентов, физическому уничтожению роутера и образованию нагара на участках стены, прилегающих к трассе прокладки кабеля.

Источник: reddit.com

Данный инцидент демонстрирует специфическую уязвимость домашних компьютерных систем. Хотя владельцы дорогостоящего оборудования применяют сетевые фильтры и источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты компонентов от перепадов напряжения в силовой электросети, но при этом телекоммуникационные линии связи (коаксиальные кабели и витые пары) часто эксплуатируются без гальванической развязки и модулей грозозащиты, выступая в роли беспрепятственного проводника для сверхтоков.

В настоящее время пострадавший ведет разбирательство с интернет-провайдером Spectrum. Представители телекоммуникационной компании в своих официальных заявлениях классифицируют инцидент как форс-мажор, ссылаясь на природный характер явления, и утверждают, что внешняя кабельная инфраструктура полностью соответствовала строительным нормам. В противовес этой позиции, анализ фотографий внешнего распределительного узла, проведенный профильными специалистами в обсуждении, выявил возможное нарушение целостности контура заземления. Итоговое решение о выплате компенсации за поврежденную электронику находится на стадии рассмотрения, а сроки восстановления рабочей станции не определены.