Главное отличие от оригинала, где все уровни и враги были созданы разработчиками раз и навсегда, – здесь контент рождается буквально на лету, пока вы бегаете по коридорам.

В конце 90-х многие геймеры часами просиживали в игровых клубах пытаясь пройти основной сюжет Quake II. Главный хит тех времен погружал игроков в мрачный враждебный мир с его бесконечными коридорами и ожесточенными перестрелками. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет эта игра вернётся к нам в столь неожиданном обличье? На прошедших выходных Microsoft представила проект, который меня, как старого геймера, одновременно и взволновал, и озадачил – новую версию легендарного шутера, созданную с помощью искусственного интеллекта.

Самое интересное в новой версии – радикальный отход от привычной концепции. Если раньше мы бегали по одним и тем же локациям, сражались с предсказуемыми противниками в заранее прописанных сценаристами ситуациях, то теперь все это великолепие генерируется "на лету". Каждый новый забег – это уникальный опыт, созданный алгоритмами, которые "насмотрелись" на оригинальную игру и пытаются воссоздать её дух и стиль. Звучит почти как магия, правда?

За кулисами всего этого чуда скрывается технология Muse AI от Microsoft – их последняя разработка в сфере генеративного искусственного интеллекта. Разрабатывали её не абы как, а в партнёрстве с ребятами из Ninja Theory – студии, которая всегда славилась своим нестандартным подходом к созданию игр. Чтобы научить ИИ "думать" нестандартно, инженеры скормили ему просто умопомрачительный объем данных – больше миллиарда скриншотов и записей действий игроков из Bleeding Edge. Представляете, сколько терабайт информации пришлось переварить бедной нейросетке?

Согласно официальному заявлению Microsoft, их детище способно со временем полностью скопировать визуальный стиль и механики любой существующей игры. Правда, сразу оговаривается – "если всё пойдет по плану". А когда у нас что-то с технологиями шло строго по плану, особенно на раннем этапе внедрения?

Но давайте начистоту. Если вы сейчас решите запустить эту ИИ-версию Quake II в браузере, готовьтесь к вечным очередям и загрузкам. Я решил лично глянуть, что там Microsoft наворотила, и, скажу честно, впечатления смешанные. Как будто вернулся в прошлое, но с какими-то "глюками" в Матрице. Разрешение хромает, управление отзывается с такой задержкой, что вспоминаются времена, когда в интернет заходили мы через модем. А еще обидно, что поиграть дают не вдоволь – время сессии ограничено. Видимо, боятся, что их серверы не выдержат нагрузки от ностальгирующих геймеров вроде меня.

Фил Спенсер, большой босс игрового направления Microsoft, явно в восторге от своего нового технологического чуда. В февральском видео он прямо-таки светился энтузиазмом, рассказывая, как их ИИ "полностью изучает игровой процесс" без привязки к оригинальным движкам и железу. Для него это, прежде всего, способ сохранить наследие игровой индустрии. И знаете, в этом что-то есть. Сколько прекрасных игр уже недоступно современным игрокам из-за устаревших форматов и несовместимого оборудования?

Но тут же возникает другой вопрос – а что думают сами разработчики игр о том, что их детища могут быть "склонированы" искусственным интеллектом? Судя по реакции творческих сообществ в других сферах, от музыкантов до художников, восторга это не вызывает. И на фоне массовых увольнений, прокатившихся по игровой индустрии в последний год (включая саму Microsoft), эта технология выглядит не столько спасательным кругом, сколько еще одним гвоздем в крышку гроба для некоторых профессий.

Microsoft, конечно, не просто так разворошила всю эту историю. Конкуренты не дремлют – Google уже показывала свою ИИ-версию Doom, а какой-то дерзкий стартап Virtual Protocols умудрился переосмыслить даже олдскульный Super Mario с помощью технологии преобразования текста в видео. Похоже, мы наблюдаем зарождение нового тренда, который может перевернуть наше представление о разработке и реставрации классических игр.

Многие сейчас, вероятно, сидят и думают, перед нами начало светлого будущего или конец традиционной разработки игр? С одной стороны, как фанату старых игр, мне импонирует идея их сохранения и возрождения. С другой – есть что-то неуловимо тревожное в том, что алгоритмы начинают "творить" в сфере, которая всегда была глубоко человеческой. Ведь игры – это не просто код и пиксели, это эмоции, переживания, часто уникальный авторский взгляд создателей.

В любом случае, эксперимент Microsoft с Quake II – это первый взгляд в возможное будущее игровой индустрии. Будущее, где границы между человеческим творчеством и машинной генерацией становятся все более размытыми. И хотя я в целом с оптимизмом смотрю на технологический прогресс, надеюсь, что и через двадцать лет за каждой великой игрой будет стоять команда увлеченных людей, а не только обученный на терабайтах данных алгоритм.