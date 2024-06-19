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Fantoci
Nintendo объявила, что принцесса Зельда станет главной героиней в новой игре
Японская компания анонсировала новую игру в серии The Legend of Zelda, где впервые в роли главной героини выступит принцесса Зельда.

Недавняя презентация японской компании Nintendo ознаменовалась сенсационным анонсом: в новой игре культовой франшизы впервые главную роль примерит на себя принцесса Зельда.

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С момента создания франшизы The Legend of Zelda главным героем, которым управляли игроки, был Линк, потому что королевство Хайрул и, в частности, Зельда попали в беду и нуждались в спасении. Однако в новой игре The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Отголосках мудрости), разработчики Nintendo решили отойти от канона. После поражения Линка в битве с Ганоном, принцесса Зельда отправляется в путешествие, чтобы спасти мир от неминуемой гибели.

В опасном путешествии принцессе предстоит сражаться с чудовищами и решать хитрые головоломки. В "Отголосках мудрости" игроков ждет обновленная система взаимодействия с миром. Зельда не будет использовать привычные меч и щит. Вместо этого ей будет доступен волшебный посох "Три стержня", с помощью которого она может призывать предметы и даже чудовищ, сражающихся на ее стороне.


Игроки смогут захватывать "отражения" предметов, которые затем будут сохранены в книге заклинаний Зельды для дальнейшего использования. Эти отражения можно применять не только для победы над врагами, но и для решения головоломок. Nintendo призывает игроков проявить смекалку, размещая предметы таким образом, чтобы добраться до казалось бы недоступных мест.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom выйдет на Nintendo Switch 26 сентября.

#nintendo #the legend of zelda
Источник: theverge.com
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