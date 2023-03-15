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Microsoft в погоне за Activision Blizzard устраивает настоящий балаган

Маразм крепчал, деревья гнулись... Камыш предательски шумел... Мы с головою окунулись... В разврата сладкий беспредел.... За сделку взялись настоящие менеджеры, далёкие от игровых вопросов
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В официальном блоге компания Microsoft сообщила о подписании нового 10-летнего соглашения с украинским облачным сервисом Boosteroid на выпуск игр Xbox для PC, а также проектов Bethesda и Activision Blizzard, включая Call of Duty, в данном сервисе. Опустим политический подтекст и явное "конъюнктурное" действие. Просто посмеемся над действиями "ЭФФЕКТИВНОГО" менеджера, не разбирающегося в игровом направлении

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Пролог

В середине февраля 2023 года судебными делами по вопросу поглощения занялся один из президентов Microsoft по юридическим вопросам Брэд Смит. Примечательный старичок, засветившийся во многих крупных проектах по покупке всего, что плохо лежит. Основными целями и задачами данного господина было показать

  • Microsoft не представляет ни какой угрозы экосистеме Sony
  • Microsoft думает о всех игроках на этой планете
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Желание показать эти факты оказались на столько велики, что началась мощная рекламная компания. Публикациями в крупных английских СМИ, множественные посты в новостных сводках, создание огромного рекламного раздела на сайте Microsoft с описанием и разъяснением всех нюансов. Каждый пользователь должен знать, какая Microsoft белая и пушистая.

Инициатива gaming-for-all

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На сайте Microsoft появилась инициатива разъясняющая планы компании на ближайшие 10 лет с халтурно созданной на коленках страничкой

 Там указаны основные моменты и веяния, преследуемые Microsoft. Приведу цитату в оригинале, выделенную жирным шрифтом

One of the first acquisitions after Satya Nadella became CEO was of Minecraft – that was back in September of 2014. And what we've done with that (Minecraft) acquisition is a clear indicator of what we hope to do if we acquire Activision Blizzard. Namely, invest even more in innovation, bring it to more people, bring it to more platforms, and make it even more useful and more delightful for the people who use it." –
Microsoft Vice Chair and President Brad Smith, Feb. 10, 2022

Одним из первых приобретений после того, как Сатья Наделла стал генеральным директором, было приобретение Minecraft — это было еще в сентябре 2014 года. И то, что мы сделали с этим (Minecraft) приобретением, является четким показателем того, что мы надеемся сделать, если приобретем Activision Blizzard. А именно, инвестировать еще больше в инновации, донести их до большего числа людей, довести их до большего количества платформ и сделать их еще более полезными и восхитительными для людей, которые их используют».
Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит, 10 февраля 2022 г. (кстати, это цитата от 2023 года, а не от 2022:-)

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Повторюсь, это написано в официальном разъяснении на главной странице

Начнем с того, что была куплена студия Mojang, а не Minecraft. Тут некоторые придерутся, к расстановке акцентов, но напомню, сейчас покупают Activision Blizzard, а не Call of Duty. Ранее купили ZeniMax, а не Starfield. Это слова юриста, а не обывателя. Главное тут, Minecraft НЕТ в Steam. Minecraft НЕТ в Epic Games Store. Это ЭКСКЛЮЗИВ платформы Microsoft, что полностью противоречит высказыванию о "доступности всем игроком". Это является четким показателем того, что мы надеемся сделать, если приобретем Activision Blizzard.

Первоисточник

В этом месте предполагалось собрать несколько десятков ошибок/опечаток, сделанных на сайте самой дорогой IT компании, с самыми дорогими и высококвалифицированными юристами, но это было бы уже смешно. Такой халтуры еще не встречал. И речь идет о 67 млрд $

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Call of Duty for 150 million more players

Да-да. Толстый заголовок. С очень тонким подтекстом. В контексте повествования, заголовок вышел на фоне заключения соглашения с Nintendo и Nvidia. В данном контексте должны приветствовать НОВЫХ игроков и фраза должна звучать Call of Duty for 150 million new players. Для юристов, каждая запятая, каждая буква и чередование слов имеют огромнейшее значение. Могу предположить, что это очередная описка. Но могу предположить, что Microsoft хочет сделать на 150 млн игроков у Xbox больше, чем на платформе конкурента.

Microsoft подписала 10-летний контракт по выходу игр Call of Duty на Nintendo

Очень громкий и красивый заголовок. При его появлении возникло множество вопросов, без ответа. Как? Было 3 варианта 

  1. Оптимизация игр и выпуск на консоли Nintendo Switch
  2. Nintendo в скором времени выпустит новую консоль и на ней выйдут все будущие игры серии
  3. Стримминг игр из облака

Попробуем разобрать все 3 варианта более подробно. Выпуск на Nintendo Switch. Теоретически это возможно. 360р и 60 FPS вполне достижимы (консоль примерно в 2 раза слабее Xbox one S). Вопрос лишь в том, а кто в такое будет играть? Выход на новом поколении. Без сомнения, оно скоро выйдет. Вот только откуда взялось число в 150 (или 100) млн человек? В нем посчитали те консоли, которые еще не вышли и гипотетически наберут это число через 7 лет? Стримминг. Умолчим про закрытие Google Stadia. Мне приходилось играть в игры из облачного сервиса. Одиночные проекты вполне можно пройти. Но в данном случае речь идет о соревновательном динамичном шутере. Более того, консоль Nintendo не нацелена на игру по проводу. Только WiFi с неимоверно долгим пингом. И снова прибегая к цитированию "эффективного менеджера" 

Десять лет паритета по контенту, ценам, функциям, качеству и удобству воспроизведения

Маразм крепчал

Бобби "вкусная сметанка" Котик - самый эффективный менеджер в игровой индустрии из существующих. Делает деньги из воздуха. Человек, который удавится за копейку и высосет последний пени с наивных пользователей. Этот человек не знал, что существует огромный рынок в 150 млн человек, который может приносить много-много-много денег. Call of Duty: Mobile для смартфонов он смог выпустить, а вот огромный рынок не заметил. Но пришла Microsoft и смогла решить такой маленький вопрос. На бумаге.

Деревья гнулись

До заключения соглашения с Boosteroid еще были варианты и интерпретации по возможному расширению игрового сословия. Теперь его нет. Call of Duty будут пропихивать через облака. Facepalm во всем многообразии не отражает создавшуюся ситуацию. Соревновательный шутер и облака не показывают всю абсурдность происходящего. Весь треш возникает лишь после вопроса "А для чего тут Microsoft"? GeForce NOW/Nintendo Switch Cloud Streaming/Boosteroid - это полностью самостоятельные проекты. Игры Activision Blizzard на них могут выйти в любой момент. 150 млн новых игроков могут появиться и без участия Microsoft. Sony ни как не противодействует этому. Данное расширение ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в руках Activision Blizzard. Число игроков зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от желания компании заключить соглашения со стримминговыми компаниями. Эта сделка ни как не влияет на число игроков Call of Duty.

То есть, мало того, что "эффективный менеджер" предлагает играть в соревновательный шутер через облако, он еще и утверждает, что только сделка позволит увеличить доступ игрокам к популярной франшизе. Activision Blizzard самостоятельно ни как бы не смогла такого достичь. Быть настолько оторванным от реальности -  надо очень постараться. Цирк с клоунами. Полнейший балаган





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microsoft xbox playstation activision blizzard nintendo call of duty geforce now бобби котик boosteroid
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