В официальном блоге компания Microsoft сообщила о подписании нового 10-летнего соглашения с украинским облачным сервисом Boosteroid на выпуск игр Xbox для PC, а также проектов Bethesda и Activision Blizzard, включая Call of Duty, в данном сервисе. Опустим политический подтекст и явное "конъюнктурное" действие. Просто посмеемся над действиями "ЭФФЕКТИВНОГО" менеджера, не разбирающегося в игровом направлении

В середине февраля 2023 года судебными делами по вопросу поглощения занялся один из президентов Microsoft по юридическим вопросам Брэд Смит. Примечательный старичок, засветившийся во многих крупных проектах по покупке всего, что плохо лежит. Основными целями и задачами данного господина было показать

Желание показать эти факты оказались на столько велики, что началась мощная рекламная компания. Публикациями в крупных английских СМИ, множественные посты в новостных сводках, создание огромного рекламного раздела на сайте Microsoft с описанием и разъяснением всех нюансов. Каждый пользователь должен знать, какая Microsoft белая и пушистая.

На сайте Microsoft появилась инициатива разъясняющая планы компании на ближайшие 10 лет с халтурно созданной на коленках страничкой

Там указаны основные моменты и веяния, преследуемые Microsoft. Приведу цитату в оригинале, выделенную жирным шрифтом

One of the first acquisitions after Satya Nadella became CEO was of Minecraft – that was back in September of 2014. And what we've done with that (Minecraft) acquisition is a clear indicator of what we hope to do if we acquire Activision Blizzard. Namely, invest even more in innovation, bring it to more people, bring it to more platforms, and make it even more useful and more delightful for the people who use it." –

Microsoft Vice Chair and President Brad Smith, Feb. 10, 2022