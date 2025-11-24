В декабре 2018 года на рождественские праздники японская корпорация выпускает в продажу мини-версию первой PlayStation с набором из 20 игр за $100. Это продолжение тренда, заданного Nintendo. NES Classic и SNES Classic разошлись общим тиражом около 10 млн устройств. История с PlayStation Classic пошла не по плану, и некоторые люди начали негативно высказываться о компании и её продукции.

Сегодня хочется вернуться в прошлое и вспомнить события семилетней давности. Разобраться в ситуации и сделать далеко идущие выводы. Хоть релиз PlayStation Classic и был небольшим локальным событием, но у него огромное влияние на современную игровую индустрию. Взмах мотылька породил ураган.

Что такое PlayStation Classic

Устройство, выпущенное к 25-летию бренда PlayStation. Маленькая коробочка в виде первой PlayStation на MediaTek MT8167A с HDMI-выходом. Самодостаточное и завершённое устройство. Минимум производительности и функциональности.

В комплекте шли 20 предустановленных игр разной направленности. Универсальная безделушка для ностальгирующих геймеров. Позиционировалось «как есть» и не имело длительной официальной поддержки.

Эмулятор игр PCSX в консоли от Sony

В 2000 году самураи подали судебный иск против Connectix, разработчика эмулятора Virtual Game Station. В 2001 году аналогичная ситуация случилась с компанией Bleem. Хоть японцы и проиграли дело, но оба проекта были закрыты. Тут стоит уточнить: оба проекта зарабатывали деньги на своих продуктах. Connectix и Bleem были коммерческими инициативами.

В PlayStation Classic использовался бесплатный эмулятор с открытым исходным кодом. Та самая ситуация, когда не всё однозначно. Инженеры огромной корпорации использовали чужие наработки с минимальными изменениями. Это было первое и самое очевидное упущение. Для выпуска памятного устройства большая корпорация не ударила пальцем о палец.

Начинка PlayStation Classic

До легендарного релиза рынок посетили NES и SNES Classic. Если не вдаваться в подробности, то это были крайне примитивные и максимально дешёвые устройства. Так как оригиналы были древними, для их эмуляции требовалось самое доступное и морально устаревшее железо. С PlayStation Classic подобный фокус не прошёл. Вариант «дёшево и сердито» для начального 3D не сработал. Начинки было недостаточно для запуска плохо оптимизированного эмулятора. Игры работали, но в половине случаев заметно хуже, чем на оригинале. Это был второй явный косяк, который невозможно было исправить, так как устройство выпускалось без поддержки.

Библиотека предустановленных игр

Двадцать средненьких тайтлов разной направленности и ни одного знакового проекта, определившего поколение. Более того, часть игр была для региона PAL, а другая — для NTSC. Сегодня это не имеет значения, но в стародавние времена игры тонко затачивались под регион и стандарты отображения. Первые работали в 60 кадров, а вторые — только в 50, дополнительно различалось разрешение выводимой картинки.

Отсутствие оптимизаций под современные требования

Эмуляторы старых устройств способны улучшать картинку и делать её приемлемой для современного геймера, но PlayStation Classic была слишком слабой и не оптимизированной, и максимальное разрешение составляло 720p без улучшений. Спорная претензия, так как стоимость устройства позиционировалась как бюджетная и не располагала возможностями для придания актуального изображения.

Ретроконсоли Anbernic и аналоги

В этом месте начинается та самая история, когда «не всё так однозначно». В 2018 году китайские игровые устройства ещё не получили широкого распространения, но в узких кругах уже имели большие возможности. Период с 2012 по 2019 стал золотой эрой для Android ТВ-приставок. За $100 можно было купить устройство в пять раз производительнее, с заметно большим функционалом и широкими возможностями. Любой желающий мог самостоятельно установить эмулятор PSOne, накачать любых ROM-ов и наслаждаться картинкой в максимальном разрешении и качестве. Между предложением Sony и альтернативами была пропасть. Sony проигрывала с дичайшим отрывом.

Лицензионные отчисления и финансовый вопрос

Об этом не говорят или не хотят говорить, но большая корпорация не может просто взять игру и добавить её на продаваемое устройство. Каждая игра — это чья-то собственность, и нужно получить право на её распространение в комплекте с устройством. Помимо получения прав, ещё нужно произвести оплату за каждый тайтл.

Точных данных нет, но исходя из стоимости игр в PSN, можно предположить, что каждая копия игры в библиотеке PlayStation Classic обходилась в $3–5. То есть из $100 минимум $60 — это отчисления сторонним студиям. Ещё червончик забирают посредники, зарабатывающие на продаже. С такой математикой Sony уже не кажется жадной корпорацией, снимающей сливки на ностальгии геймеров.

Самураи, в отличие от китайцев, не могут нарушать свои высокие стандарты и обходить лицензионные соглашения стороной.

Последствия провала PlayStation Classic

Sony поняла, что спрос на ретро-игры существует, но для монетизации нужен особый подход. Японцы заключили соглашение с одной небольшой компанией на создание личного эмулятора игровых устройств и выпускают классику с учётом всех выявленных недостатков. Все ретро-тайтлы получают максимальный перечень улучшений и возможность играть на современных телевизорах.

Теперь никто не пытается продать большую библиотеку за много денег, а добавляет игры в подписку. Боссы PlayStation подстрелили сразу двух зайцев: смогли порадовать ретрогеймеров и обойтись минимальными финансовыми вливаниями. Прямо сейчас клепается отдельный вид игр — не ремастеры и не ремейки, а улучшенные оригиналы через эмулятор. Если тема выгорит, то в ближайшие годы мир наводнят игры, созданные за пачку чипсов.