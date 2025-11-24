Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony

Памятное устройство не просто техника, а зеркало ошибок и амбиций, где каждая деталь отражает решения корпорации
[ ] для раздела Блоги
+
+

В декабре 2018 года на рождественские праздники японская корпорация выпускает в продажу мини-версию первой PlayStation с набором из 20 игр за $100. Это продолжение тренда, заданного Nintendo. NES Classic и SNES Classic разошлись общим тиражом около 10 млн устройств. История с PlayStation Classic пошла не по плану, и некоторые люди начали негативно высказываться о компании и её продукции.

реклама



Сегодня хочется вернуться в прошлое и вспомнить события семилетней давности. Разобраться в ситуации и сделать далеко идущие выводы. Хоть релиз PlayStation Classic и был небольшим локальным событием, но у него огромное влияние на современную игровую индустрию. Взмах мотылька породил ураган.

Что такое PlayStation Classic

Устройство, выпущенное к 25-летию бренда PlayStation. Маленькая коробочка в виде первой PlayStation на MediaTek MT8167A с HDMI-выходом. Самодостаточное и завершённое устройство. Минимум производительности и функциональности.

реклама



В комплекте шли 20 предустановленных игр разной направленности. Универсальная безделушка для ностальгирующих геймеров. Позиционировалось «как есть» и не имело длительной официальной поддержки.

Эмулятор игр PCSX в консоли от Sony

В 2000 году самураи подали судебный иск против Connectix, разработчика эмулятора Virtual Game Station. В 2001 году аналогичная ситуация случилась с компанией Bleem. Хоть японцы и проиграли дело, но оба проекта были закрыты. Тут стоит уточнить: оба проекта зарабатывали деньги на своих продуктах. Connectix и Bleem были коммерческими инициативами.

В PlayStation Classic использовался бесплатный эмулятор с открытым исходным кодом. Та самая ситуация, когда не всё однозначно. Инженеры огромной корпорации использовали чужие наработки с минимальными изменениями. Это было первое и самое очевидное упущение. Для выпуска памятного устройства большая корпорация не ударила пальцем о палец.

реклама



Начинка PlayStation Classic

До легендарного релиза рынок посетили NES и SNES Classic. Если не вдаваться в подробности, то это были крайне примитивные и максимально дешёвые устройства. Так как оригиналы были древними, для их эмуляции требовалось самое доступное и морально устаревшее железо. С PlayStation Classic подобный фокус не прошёл. Вариант «дёшево и сердито» для начального 3D не сработал. Начинки было недостаточно для запуска плохо оптимизированного эмулятора. Игры работали, но в половине случаев заметно хуже, чем на оригинале. Это был второй явный косяк, который невозможно было исправить, так как устройство выпускалось без поддержки.

Библиотека предустановленных игр

Двадцать средненьких тайтлов разной направленности и ни одного знакового проекта, определившего поколение. Более того, часть игр была для региона PAL, а другая — для NTSC. Сегодня это не имеет значения, но в стародавние времена игры тонко затачивались под регион и стандарты отображения. Первые работали в 60 кадров, а вторые — только в 50, дополнительно различалось разрешение выводимой картинки.

реклама



Отсутствие оптимизаций под современные требования

Эмуляторы старых устройств способны улучшать картинку и делать её приемлемой для современного геймера, но PlayStation Classic была слишком слабой и не оптимизированной, и максимальное разрешение составляло 720p без улучшений. Спорная претензия, так как стоимость устройства позиционировалась как бюджетная и не располагала возможностями для придания актуального изображения.

Ретроконсоли Anbernic и аналоги

В этом месте начинается та самая история, когда «не всё так однозначно». В 2018 году китайские игровые устройства ещё не получили широкого распространения, но в узких кругах уже имели большие возможности. Период с 2012 по 2019 стал золотой эрой для Android ТВ-приставок. За $100 можно было купить устройство в пять раз производительнее, с заметно большим функционалом и широкими возможностями. Любой желающий мог самостоятельно установить эмулятор PSOne, накачать любых ROM-ов и наслаждаться картинкой в максимальном разрешении и качестве. Между предложением Sony и альтернативами была пропасть. Sony проигрывала с дичайшим отрывом.

Лицензионные отчисления и финансовый вопрос

Об этом не говорят или не хотят говорить, но большая корпорация не может просто взять игру и добавить её на продаваемое устройство. Каждая игра — это чья-то собственность, и нужно получить право на её распространение в комплекте с устройством. Помимо получения прав, ещё нужно произвести оплату за каждый тайтл.

Точных данных нет, но исходя из стоимости игр в PSN, можно предположить, что каждая копия игры в библиотеке PlayStation Classic обходилась в $3–5. То есть из $100 минимум $60 — это отчисления сторонним студиям. Ещё червончик забирают посредники, зарабатывающие на продаже. С такой математикой Sony уже не кажется жадной корпорацией, снимающей сливки на ностальгии геймеров.

Самураи, в отличие от китайцев, не могут нарушать свои высокие стандарты и обходить лицензионные соглашения стороной.

Последствия провала PlayStation Classic

Sony поняла, что спрос на ретро-игры существует, но для монетизации нужен особый подход. Японцы заключили соглашение с одной небольшой компанией на создание личного эмулятора игровых устройств и выпускают классику с учётом всех выявленных недостатков. Все ретро-тайтлы получают максимальный перечень улучшений и возможность играть на современных телевизорах.

Теперь никто не пытается продать большую библиотеку за много денег, а добавляет игры в подписку. Боссы PlayStation подстрелили сразу двух зайцев: смогли порадовать ретрогеймеров и обойтись минимальными финансовыми вливаниями. Прямо сейчас клепается отдельный вид игр — не ремастеры и не ремейки, а улучшенные оригиналы через эмулятор. Если тема выгорит, то в ближайшие годы мир наводнят игры, созданные за пачку чипсов.

Добавить в закладки

Теги

васютин playstation classic ретроконсоли nes classic android тв-приставки snes classic лицензирование игр мини-playstation эмулятор pcsx
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
12
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
32
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
5
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
3
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
9
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
1
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
9
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
1
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
3
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
1
MWM: Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для борьбы с авианосцами США
+
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
12
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
5
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
Майнер-одиночка добыл блок биткоина в сети BTC и заработал $264 558
+
Встроенная графика Intel Arc B390 в два раза опережает Arc 140T и Radeon 890M
+
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
4
В Китае испытывают гиперзвуковую ракету для уничтожения авианосных групп США на дистанции до 8000 км
+
На Dubai Airshow Россия показала процесс запуска ракет из скрытого отсека истребителя Су-57Э
+

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
10
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
+

Сейчас обсуждают

Fanboys Penetrator
12:19
Ай не писти.ты его буллишь под каждой статьей почти где он есть. Твои вскукареки про пруфы - смотреть под каждой статьей где есть берниган,если ты не сотрешь свои комменты уххаахха ты же крыса и стука...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:17
То ты шлюха, то шалава. Ты определись. Может ты проститутка?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Fanboys Penetrator
12:17
Шлюха,объясни значение запятой на твоём скрине.что она значит и для чего она там.время пошло.иначе ты очень сильно оподливишься прилюдно .ухахахахах хотя куда ещё больше
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:16
Бернигана ни кто не буллит. А тебе пора в палату....
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Fanboys Penetrator
12:15
Я к Бернигану отношусь так же как и НВ Хейтер (главврач) а указал тебе не писать ему так как это противоречить твоим высерам о буллинге Ухахахахах Но всем известно что ты переобутой чмо не отвечающее ...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
&lt;TopUpdate&gt;
12:15
У автора это заметки в целом очень здравые рассуждения. Но этот момент что корпоративный рынок будет скупать стим машин для офисов, такая дичь. Ведь там безрадельно рулит интел со своими ультра дешев...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:15
Вот ты теперь уже себя: Тульской шалавой, обозначил. А я то думал ты больше позориться сегодня не будешь. Ещё будут признания?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:13
Тебе отделённую палату организовать или с Берниганом и Наполеоном поселишься?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
dimkahon
12:13
Прилетело!
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
Fanboys Penetrator
12:12
Тульская шалава не знает как работают запятые но советует букварь ухахахахахахахапхппхпх Ну это все,дно уххаахах
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter