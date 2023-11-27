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Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке

Прошла самая большая распродажа в году и магазины начали отчитываться, на что был повышенный спрос, а что покупатель проигнорировал. Xbox Series S показала наихудшие показатели в США за все время наблюдения
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Черная пятница и открытие сезона больших распродаж показывают реальный спрос и заинтересованность геймеров в тех или иных гаджетах. Именно в эти дни можно рассмотреть, насколько тот или иной продукт востребован и имеет перспективы в ближайшие годы.

Предисловие

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Новогодние праздники и Рождество — главные дни по реализации электроники в году. Черная пятница (а за ней Киберпонедельник) — время, когда люди делают самые большие траты в году. Именно под эти дни и составляются графики выхода крупных игровых блокбастеров.

В первых числах октября выпускают самые финансово интересные продукты, а уже через пару недель дают первую скидку, чтобы на хайпе разбирали все до последней коробочки. За 3 недели новогодних распродаж выполняется план за полгода. Самый вкусный период для заработка. Именно в эти дни можно наглядно увидеть, к чему на самом деле тяготеют пользователи.  

Продажи консолей

За октябрь месяц в Великобритании консолей PlayStation 5 было продано в 3 раза больше, чем Xbox. Такой диссонанс соотнесли с выходом новой Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games. Самая ожидаемая игра года отлично подстегнула продажи игровых устройств. Ожидаемые и предсказуемые показатели. В сентябре 2023 года от Microsoft вышла Starfield, а за ней Forza Motorsport. Раскладки за сентябрь нет, но за первый финансовый квартал 2023 года (июль-сентябрь) продажи Xbox составили 2,5 млн консолей  и достигли 24 млн штук. В противовес этому 4,9 млн консолей и 46,6 млн штук у Sony.

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Стоит отметить, что в 2021 и 2022 году на PS5 был дичайший дефицит и стоимость консоли доходила до 900 долларов США, в то же время Xbox Series S была в свободном доступе по 300 долларов США.

75% продажи Xbox приходится на младшую консоль

В судебных документах при покупке Activision Blizzard всплыли показатели продаж игровых устройств и приводятся данные, что 3/4 приходятся на самые дешевые устройства. Факт как факт, пока в пабликах не начали говорить о том, что Microsoft молодец и угадала с направлением и ценой. Людям нравятся дешевые устройства и они с удовольствием их покупают. Странное утверждение... 

По статистике у людей, что носят с собой спички и зажигалки, рак легких происходит в 4 раза чаще, чем у тех, у кого нет средств для разведения огня. Подтвержденный факт. Вот только проблема состоит в том, что средства розжига в подавляющем большинстве носят курильщики. И рак связан с курением, а не со спичками и зажигалками.

Продажи младшей консоли превышали более дорогие лишь потому, что других консолей на рынке не было от слова вообще. Xbox Series S была единственным доступным устройством.

Microsoft не прекратит поддержку Xbox Series S

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Интересное утверждение, которое регулярно встречаю в различных пабликах. У бюджетной консоли самая большая установочная база и Филу Спенсеру невыгодно бросать на произвол судьбы столько народу.

А что по этому поводу думают пользователи Kinect? Первые 10 млн устройств официально отгрузили за 11 месяцев продажи Xbox One. Еще (примерно) 8 млн устройств было отгружено за следующие 3 года. Полное выпиливание функционала, удаление разъема для подключения. Вот и все, что корпорация думает о своих пользователях. Но давайте вспомним другой пример, более уместный в сегодняшнем изложении.

Забвение Xbox One

Все помнят Xbox One S. Но мало кто говорит про Xbox One, тот самый видеомагнитофон. Общие продажи огромного ящика составили примерно 29 млн штук (если верить отчетам аналитиков) Это больше, чем Xbox One S/ Xbox One X/ Xbox One S All-Digital вместе взятые. Новые консоли стали меньше, легче, холоднее. А знаете, какие еще изменения получили новые консоли? Увеличилась производительность на 10-15%

Это немного в абсолютных величинах, но у младшей Xbox One S была особенность — многие ААА-игры шли на грани фола. А теперь представьте, что будет, если производительность от минимально допустимого подрезать еще немножко? Не знаете? Это потому, что Microsoft целенаправленно замалчивала существующий факт.

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Проблемы с Cyberpunk 2077. Многие помнят эпохальное событие. Консольные холопы страдали. Точнее, страдали только пользователи PlayStation 4. Игра тормозила и баговала только у них. Про то, как игра вела себя на Xbox, умалчивали всеми возможными способами. А между тем, Xbox One S имеет производительность на 30% ниже PS4. Замалчивание проблемы — главный инструмент Microsoft. Тест игры с патчем 1.52. На грани играбельности после двух лет полировки. 

А знаете, что творится с производительностью на "Видаке"? Никто под него игры не оптимизировал. Играет как играет. Существует более 20 топовых игр с неиграбельными параметрами. И все это на самом распространенном устройстве Microsoft. И снова подчеркну: "Xbox One предали забвению" и о ней не говорят.

Именно такая судьба уготована Xbox Series S в ближайшем будущем.

Черная пятница 2023

Для предоставления сегодняшнего материала использовал информацию двух своих знакомых. Первый — менеджер среднего звена из Милуоки США и работает в местной торговой сети. По его информации, за неделю с 16 по 23 ноября у них реализовано (в различных бандлах):

  • PS 5 c приводом — 276 штук; 
  • PS 5 без привода  — 117 штук (проданы все, бывшие в наличии);
  • Xbox Series X — 301 штук;
  • Xbox Series S — 14 штук.

Разрыв в штучном выражении не сильно отличается. 393 против 315. Но как только начинаешь обращать внимание в разрезе, возникают некоторые особенности. Xbox Series X продано в 20 (двадцать!!!) раз больше, чем младшей консоли. Дефицит закончился и у младшей приставки число поклонников скатилось ниже плинтуса.

Второй — перевозчик с парком в 42 машины. Работают по Юте, Арканзасу, Колорадо, Вайоминг. Развозят непродовольственные товары по торговым точкам. С 1 сентября у них по декларациям не было ни одной Xbox Series S, хотя другие консоли встречались 27 раз. Возможно, маленькие консоли развозят другими способами... Лично из рук в руки, но остальные встречаются часто.

Из двух достоверных источников вижу, что младшая консоль на территории Соединенных Штатов имеет нулевой спрос. Возможно, ее продвигают в страны третьего мира и в банановых республиках.

По всем косвенным признакам, очевидно, эксперимент с дешевой консолью оказался неудачным.

Игровой Нэтфликс

Семь лет маркетинга и баснословных усилий коту под хвост. Еще на старте подвергал большому сомнению в жизнеспособности проекта "на длительной" дистанции. Для просмотра условного "Оппенгеймера" нужно 3 часа времени. На прохождение условной Baldur’s Gate 3 нужно 70 часов.

Более того, играя в игры — ты обязан участвовать в них на 100%,  в то время как фильм можно смотреть параллельно с другими делами. За месяц можно просмотреть 100 фильмов от корки до корки, а вот с играми — две-три максимум. Аренда видео — это безусловная экономия, а вот с играми не все так однозначно, особенно если они обладают хорошей реиграбельностью. 

Взрывной коктейль

В одну корзину поместили ужасную консоль и не самую удачную подписку. Минусы обоих предложений только сильнее отталкивают игроков от инициативы Microsoft. А конкуренты в это время не спят. На свободные средства они пробуют себя в соседних нишах.

Снова стоит уточнить "для тех кто в танке". PlayStation Portal и PlayStation VR2 — это не только аксессуары для новенькой PlayStation 5 — это гаджеты, создаваемые на собственных заводах  Sony из компонентов, по большей части, созданных на предприятиях Sony инженерами, работающими в корпорации. Это внутренний продукт, созданный на собственных мощностях, в то время как изделия Xbox — это заказные изделия на 99%. Себестоимость и последствия "провала" сведены к минимуму.

Послесловие

В апреле 2020 года объявили об отсутствие роста Mixer, через некоторое время его закрыли. В октябре 2014 объявили об отсутствии необходимости в Kinect, а через два года его отключили. В июле 2015 года рассказали об Xbox One S и через год перестали оптимизировать игры под старую FAT-ку. В июле 2023 года Фил Спенсер рассказал, что Xbox Game Pass не способен удержать поклонников на платформе и остается ждать коренных изменений в сервисе.

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А что Xbox Series S? Думаю, ее настигнет забвение и игры будут выходить все более корявые и максимально неоптимизированные. И если старшую будет выручать "лишняя" производительность, то с младшей дела обстоят печально.

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