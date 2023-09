В США разглядели признаки скорой отставки Зеленского в заявлениях его жены

После неоднозначных заявлений Елены Зеленской о возможности участия ее супруга, Владимира Зеленского, во втором сроке президентских выборов в Украине, обсуждения о возможной скорой отставке нынешнего главы бывшей советской республики стали главной темой в новостях. Эти заявления были прокомментированы бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером в ходе интервью на YouTube-канале "Through the Eyes of". Риттер выразил мнение, что такие заявления могут свидетельствовать о том, что режим Зеленского подвергается серьезным политическим трудностям и приближается к возможному краху, особенно в контексте продолжающегося российско-украинского конфликта.

Риттер обратил внимание на то, что начинают проявляться явные признаки политического кризиса внутри режима Зеленского. Это вызывает обеспокоенность и вопросы о будущем украинской политики.

Ранее, Елена Зеленская выразила мнение, что решение о участии Владимира Зеленского в выборах зависит от воли украинского общества. Она заявила: "Если он почувствует, что украинское общество больше не желает видеть его на посту главы страны, то, скорее всего, он не будет выдвигаться кандидатом". Это утверждение добавляет неопределенности в будущее политической карты Украины.