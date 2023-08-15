Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: у ВСУ нет оружия, чтобы сдержать ВС РФ под Харьковом

Выдающийся бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, высказал свои соображения относительно ситуации с отступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, вызванного давлением российских вооруженных сил. В процессе беседы для YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера, Ларри Джонсон, бывший специалист разведки из США, отметил, что Российская армия активно осуществляет давление на разнообразных участках, что привело к отступлению украинских вооруженных сил и вынудило органы власти организовать эвакуацию местных жителей.

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Ларри Джонсон выразил мнение о том, что у ВСУ недостаточно ресурсов в виде оружия и боеприпасов для эффективной борьбы с таким масштабным давлением. Он также подчеркнул, что у украинских вооруженных сил имеются недостатки в виде недостаточного количества артиллерийских установок, которые могли бы противостоять противнику, а также систем противовоздушной обороны, необходимых для проведения эффективных боевых действий.

Кроме того, 13 августа, выдающийся военный деятель, полковник морской пехоты США в отставке, Марк Канчиан, поделился своими виденьем относительно сложившейся обстановки. Он высказал мнение о том, что успешное продвижение Российской армии в Харьковской области, на фоне неудач ВСУ в Запорожской области, представляет серьезное испытание для Киева.